Kreisverwaltung Olpe erhält erneut das RAL-Gütezeichen

Madita Beeckmann überreichte die Urkunde „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ an Landrat Frank Beckehoff.

Kreis Olpe. Anfragen und Beschwerden werden in der Kreisverwaltung Olpe schnell und qualifiziert beantwortet. Defizit bei Baugenehmigungen behoben.

Nach 2017 ist die Kreisverwaltung Olpe jetzt erneut mit dem RAL-Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ausgezeichnet worden. Madita Beeckmann, Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V., überreichte die entsprechende Urkunde an Landrat Frank Beckehoff.

Dabei würdigte die Geschäftsführerin den Kreis Olpe, weil er bei der Überprüfung die Kriterien, die zur Führung des Gütezeichens berechtigen, die Note sehr gut erreicht hatte. Bei diesen Kriterien handelt es sich um insgesamt 14 messbare Serviceversprechen, die den Unternehmen den Umgang mit der Verwaltung erleichtern. Konkrete Versprechen sind beispielsweise die Zahlung von Rechnungen innerhalb von 15 Arbeitstagen oder die Zusage, dass Anfragen und Beschwerden schnell und qualifiziert beantwortet werden.

Klares Signal an den Mittelstand

Schwierigkeiten gab es zeitweise bei dem Versprechen, Baugenehmigungen innerhalb einer 40-Tage-Frist zu erteilen. Durch verschiedene interne Optimierungen konnte der Mangel behoben werden, wodurch das Serviceversprechen wieder eingehalten werden kann.

Einheitliche Kriterien Die „Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.“ wurde 2006 mit Unterstützung des NRW-Wirtschaftsministeriums gegründet, um einheitliche Gütekriterien für die Mittelstandsorientierung von Kommunen zu entwickeln.

Landrat Frank Beckehoff freute sich über die Auszeichnung seiner Verwaltung. „Das Gütezeichen ist ein klares Signal in Richtung Mittelstand“, so Beckehoff. „Mit den Serviceversprechen in Bezug auf Planungssicherheit, Transparenz und Kundenorientierung leisten wir als moderne und qualitätsbewusste Verwaltung unseren Beitrag für einen attraktiven Wirtschaftsstandort.“

Ständige Selbstüberwachung

Um sicherzustellen, dass die Kreisverwaltung die Gütekriterien einhält, findet eine ständige Selbstüberwachung statt. Alle zwei Jahre stellt sich die Kreisverwaltung außerdem der Überwachung durch die TÜV Nord Cert GmbH und weist nach, dass der Kreis die Anforderungen des Gütezeichens einhält.

„Mittelstandsfreundliche Verwaltung zu sein, ist damit eine dauerhafte Aufgabe“, stellte deshalb Landrat Beckehoff fest. Er dankte den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement, welches die Auszeichnung ermöglicht habe. Gleichzeitig hoffe er, dass das Gütezeichen Ansporn und Motivation sei, diesen Prozess erfolgreich weiterzuführen. „Zufriedene Unternehmer“, so Landrat Beckehoff, „sind schließlich Botschafter für den Kreis und die beste Standortwerbung.“