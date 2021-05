Kreuz Olpe-Süd: Geplatzter Reifen sorgt für Lkw-Brand

Olpe. Der Hinterreifen am Anhänger eines Lkw beim Autobahnkreuz Olpe-Süd war geplatzt. Dann schlugen die Flammen hoch.

Durch einen Reifenplatzer an einem Lastwagen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand auf der Autobahn 45 gekommen. Der 59-jährige Fahrer hatte kurz nach dem Autobahnkreuz Olpe-Süd in Richtung Frankfurt gemerkt, dass am Anhänger ein Hinterreifen geplatzt war. Schon kurz danach schlugen Flammen hoch.

„Ich wollte nicht direkt mitten auf der Autobahn stehen bleiben. Darum bin ich noch ein Stück weitergefahren“, erklärte der Lastwagenfahrer. Nach rund 200 Metern stellte er sein Gespann auf dem rechten Streifen ab. Blitzschnell koppelte er die Zugmaschine vom Anhänger ab und stellte diese einige Meter weiter hin.

Bremsen kontrolliert

Die Flammen hatten mittlerweile schon den kompletten Reifen weggefressen und auch auf die Lkw-Plane übergegriffen. Die Feuerwehr aus Gerlingen, die mit 15 Einsatzkräften und einigen Fahrzeugen zu dem gemeldeten Lkw-Brand ausgerückt waren, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Mittels einer Wärmebildkamera wurden auch die Bremsen kontrolliert, die wohl noch eine sehr hohe Temperatur hatten.

Erst bei seiner letzten Rast hatte der Lkw-Fahrer bei der Abfahrtkontrolle noch alles in Ordnung empfunden. Kurz vor seinem Reiseziel in Freudenberg, kam dann der unvorhersehbare Zwischenstopp. Der Anhänger musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

