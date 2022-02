Krieg in der Ukraine: Friedens-Demos im Kreis Olpe geplant

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an den russischen Staatschef Wladimir Putin appelliert, "den Wahnsinn dieses Krieges" gegen die Ukraine zu stoppen. Der Angriff auf die Ukraine dürfe "nicht ohne Folgen bleiben", sagte Steinmeier in Berlin. Dabei gelte aber: "Wir wollen keine Feindschaft mit dem russischen Volk."

Kreis Olpe. Am Wochenende finden im Kreis Olpe zwei Kundgebungen statt, um sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Es ist ein Statement gegen den Krieg.

Russland hat die Ukraine angegriffen – und damit auch Europa. Putins Krieg macht fassungslos und schürt die Angst vor einer weiteren Ausdehnung. In vielen europäischen, aber auch russischen Städten finden seitdem Friedensdemonstrationen und -appelle statt.

Die Situation macht betroffen. Um ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen, finden sich Menschen im öffentlichen Raum zusammen. Auch im Kreis Olpe sind an diesem Wochenende Aktionen zur Solidaritätsbekundung geplant.

Lennestadt: „Ich finde es immer noch wichtig, auf Diplomatie zu setzen“

Zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Altenhundem lädt die AG „Es Tut sich Was“ für den heutigen Samstag um 11 Uhr ein. AG-Mitglied Dr. Gregor Kaiser hat bei der Polizei eine Veranstaltung von etwa 50 Personen angemeldet – „es kann aber gut sein, dass es auch 100 oder 150 Menschen kommen werden“, so Kaiser. Man wolle ein starkes, friedliches Zeichen setzen. Sowohl von der AG als auch von Pfarrer Ludger Wollweber aus Meggen wird es Wortbeiträge geben.

„Es ist klar, dass Solidaritätsbekunden den Menschen vor Ort in dem Kriegsgebiet nicht helfen“, ist sich Kaiser bewusst. Allerdings sieht er die Lösung nicht in einem massiven Aufrüsten. „Ich finde es immer noch wichtig, auf Diplomatie zu setzen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, dass mittlerweile schon entlang der NATO-Oststraßen militärisch aufgestockt wird.“

Man solle sich nicht der Illusion hingeben, dass der Krieg keine Auswirkungen auf Deutschland habe. „Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Durch den Krieg wird es massive Preissteigerungen bei den Lebensmitteln geben“, so Kaiser. Auch die Energiepreise werden weiter anziehen. „Wir haben in den letzten Jahren vieles nicht in dem Bereich der Energieaufwendungen umgesetzt. Wir haben uns abhängig gemacht von Russland.“

Olpe: „Keiner möchte Krieg“

Auch in Olpe reagiert man auf den Ukraine-Krieg. Mehrere engagierte Privatpersonen haben zusammen mit dem Verein „Willkommen in Olpe“ kurzfristig eine Mahnwache für den morgigen Sonntag, 27. Februar, angekündigt. Ab 18 Uhr können Bürgerinnen und Bürger auf dem Olper Marktplatz zusammenkommen, um sich dort solidarisch mit der Ukraine zu zeigen.

„Es wird eine ruhige Veranstaltung“, betont Hans Nenne, Vorsitzender der Grünen des Ortsvereins Olpe und Mitglied bei „Willkommen in Olpe“. Schwester Gertrudis von den Olper Franziskanerinnen wird ein Gebet sprechen, das im Vorfeld ausgedruckt und an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt wird. Mit Kerzen soll ein Licht der Hoffnung entzündet werden.

„Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele teilnehmen werden“, meint Nenne. Bei den rassistisch motivierten Anschlägen in Hanau vor zwei Jahren habe es eine ähnliche Aktion auf dem Olper Marktplatz gegeben. Damals sind so viele Teilnehmer zusammengekommen, dass eine Menschenkette gebildet werden konnte, die den Marktplatz umrundete. „Wir hoffen auf eine ähnlich große Resonanz. Zumal der Krieg in der Ukraine kein spaltendes Ereignis ist. Keiner möchte Krieg“, so Nenne.

Für ihn seien die Geschehnisse unbegreiflich. „Ich hatte das Glück, in einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein, die 75 Jahre lang keinen Krieg erfahren musste. Jetzt ein gesamtgesellschaftliches Zeichen zu setzen ist wichtig. Es zeigt, dass wir enger zusammenrücken.“

Diese Hilfsbereitschaft müsse auch greifen, wenn die Menschen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen, irgendwann in Deutschland ankommen werden. „Wir wünschen uns eine offene Willkommenskultur. Für jeden“, sagt Walter Kuckertz vom Verein.

