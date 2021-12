Die Polizei ermittelt im Fall eines Tankstelleneinbruches in Drolshagen.

Blaulicht Kripo ermittelt: Einbruch in eine Tankstelle in Drolshagen

Drolshagen. Zwei unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Tankstelle in Drolshagen eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag, 14. Dezember, haben sich zwei unbekannte Täter gegen 0.04 Uhr Zugang zu einem Gebäude einer Tankstelle in der Hagener Straße in Drolshagen verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbogen sie im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zunächst ein Fenstergitter, sodass sie im Anschluss das dahinterliegende Fenster durch Hebeln und Einschlagen öffnen und das Tankstellengebäude betreten konnten. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Sowohl das Tankstellengelände als auch das Gebäude sind videoüberwacht. Die Aufnahmen wurden gesichert. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. An dem Gebäude entstand geringer Sachschaden. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

