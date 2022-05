Ein fiktiver Einbrecher hebelt mit einem Brecheisen eine Tür im Keller eines Wohnhauses auf (gestellte Szene). In Bamenohl ist ein Täter in eine Bankfiliale eingebrochen.

Blaulicht Kripo ermittelt: Täter bricht in eine Bank in Finnentrop ein

Finnentrop. Ein dunkel gekleideter Täter ist in ein Geldinstitut in Bamenohl eingedrungen. Er beschädigte einen Automaten und entwendete Münzgeld.

Am Montag (9. Mai) ist gegen 04:10 Uhr ein unbekannter, dunkel bekleideter Täter in ein Geldinstitut in der Bamenohler Straße in Bamenohl eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte er zuerst ein Fensterelement im rückwärtigen Bereich des Geldinstituts auf, sodass er zunächst einen Büroraum betreten konnte. Von dort aus verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Hinterraum. Er beschädigte einen Automaten und entwendete Münzgeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

+++ Lesen Sie hier: Zugunfall in Attendorn: Der Jungbulle hat immer noch Schmerzen +++

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte weder die Höhe der Beute noch der Sachschaden beziffert werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe