In einem Wohnhaus inmitten der Attendorner City brannte es am Freitagmittag.

Feuer Küchenbrand in Attendorn – Haus vorerst nicht bewohnbar

Attendorn. Die Attendorner Feuerwehr löschte am Freitagmittag einen Küchenbrand in der Innenstadt. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein Wohnhaus in der Straße Hofestatt inmitten der Attendorner Innenstadt ist nach einem Brand zumindest vorerst nicht mehr bewohnbar: Das Feuer war am Freitagmittag gegen 12 Uhr in der Küche der Erdgeschoss-Wohnung ausgebrochen, der Rauch zog anschließend durch das gesamte Haus. Zwei Personen konnte der Rettungsdienst laut Angaben von Sascha Klein, Pressesprecher der Attendorner Feuerwehr, ins Freie begleiten, die beiden seien mit den typischen Rauchgas-Symptomen ins Krankenhaus geliefert worden.

Die Löschgruppen aus Attendorn und Ennest, die mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort waren, gingen mit zwei Trupps unter Atmenschutz in das Gebäude, um den Brand zu löschen. Weitere Bewohner hielten sich nicht mehr in Inneren auf. Die Brandursache ist noch unklar.

