Enttäuschung Kultige „Help-Party“ in Meggen kurzfristig abgesagt

Meggen/Lennestadt. Help - die Midlife-Crisis-Party am 26. Dezember in Meggen fällt aus. Die Knappenkapelle hat die Zusage für Nutzung ihres Probesaals zurückgezogen.

„Help“, die legendäre „Midlife-Crisis-Party“ mit Live-Musik, die am zweiten Weihnachtstag im Alten Kino in Meggen stattfinden sollte, fällt aus. Das teilten die Bands am Montag mit.

Der Vorstand der Knappenkapelle Meggen habe ihnen mitgeteilt, dass es nach der Zusage Bedenken über die Eignung des Alten Kinos für die Veranstaltung und die ordnungsgemäße Durchführung gegeben habe. Das Alte Kino in Meggen wird von der Knappenkapelle als Probesaal genutzt. Nachdem die Help-Party bisher immer im Saloon des Elspe-Festivals stattfand, sollte sie in diesem Jahr erstmals in einer anderen Location steigen.

Bands enttäuscht

Die Bands (u. a. A45 und Far Out) zeigten sich äußerst enttäuscht, ließen aber auch Verständnis für die Absage erkennen. Zwilly Lahme von A45: „Es ist sehr schade. Nach dem guten Vorverkaufsstart konnten wir davon ausgehen, dass es voll geworden wäre. Wenn aber eine reibungslose Durchführung nicht gewährleistet werden kann, ist es besser, das Ganze abzusagen. Die Veranstaltung soll an anderer Stelle fortgeführt werden.“

Beim Stammpublikum der Party dürfte die Absage in der Tat eine Midlife-Crisis hervorrufen, den für diese Musikfans stellt sich nun die Frage: Wohin am Abend des zweiten Weihnachtstages?

