2022 lockte die Wendener Kirmes viele Gäste an. Auch im August 2023 dürfen sich Event-Fans im Kreis Olpe auf viele spannende Attraktionen freuen.

Events Event-Sommer im Kreis Olpe: Diese Veranstaltungen stehen an

Kreis Olpe. Auch im August und September locken jede Menge Veranstaltungen im Kreis Olpe zahllose Besucher an. Hier finden Sie eine Auswahl der Top-Events.

Der Sommer ist zwar schon halb vorbei, aber noch lange nicht am Ende: Mit vielen spannenden Events spannenden Events lockt er weiterhin viele Besucher in den Kreis Olpe. Eine Auswahl der schönsten Events im August und September haben wir hier für euch zusammengestellt.

Elspe-Festival: 17. Juni bis 3. September

17. Juni bis 3. September Olper Kultursommer : „Donnerstags auf dem Marktplatz“ - 3. August bis 24. August

„Donnerstags auf dem Marktplatz“ - 3. August bis 24. August Wendener Kirmes: 12. August bis 15. August

12. August bis 15. August Stadtfest Lennestadt: 18. bis 20. August

18. bis 20. August Kölsche Nacht Olpe: 9. September mit Bläck Fööss, Lupo und Druckluft

Elspe-Festival: Mit Winnetou und Old Shatterhand bei den Karl-May-Festspielen

Die Karl-May-Festspiele in Elspe finden von 17. Juni bis 3. September statt. Die sorgfältig inszenierten Schauspiel-Adaptionen von Mays Geschichten über den Apachen-Häuptling Winnetou und seinen weißen Blutsbruder Old Shatterhand gehen in die nächste Runde. Auf der 100 Meter breiten Naturbühne ist diesmal eine Neuinszenierung von „Unter Geiern“ zu sehen.

Olper Kultursommer: Mit vier Bands in gemütlicher Marktatmosphäre

Der Olper Kultursommer „Donnerstags auf dem Marktplatz“ kehrt vom 3. August bis 24. August zurück: Mit Bands und Solomusikern wie „UnArt“, Adjiri Odametey, der Sauerländer Kulturband „Acoustica“ und „Die Soulband“. Eingerahmt wird das ganze Spektakel mit heimischer Gastronomie rund um den Marktplatz und der Bewirtschaftung durch die Aids-Hilfe Kreis Olpe e.V.

+++Lesen Sie hier: https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/olper-kultursommer-2023-die-infos-und-termine-im-ueberblick-id238867405.html+++

Wendener Kirmes: Endlich wieder Wendsche Kärmetze

Die Wendener Kirmes lockt wieder vom 12. August bis zum 15. August: Das größte Volksfest Südwestfalens erfreut wieder Groß und Klein mit vielen spannenden Fahrgeschäften, seinem 400 Händler und Händlerinnen umfassenenden Krammarkt und seiner traditionellen Tierschau.

+++ Lesen Sie hier: Wendener Kirmes - Alles Infos auf einen Blick +++

+++ https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/mitte-august-geht-s-los-damit-lockt-die-wendener-kirmes-id238873635.html +++

Stadtfest Lennestadt: Drei Tage Trubel und Musik im Herzen der Stadt

Vom 18. bis zum 20. August trifft sich Jung und Alt im Herzen der Lennestädter City: Diese wird wieder zur Bühne für regionale, überregionale und internationale Bands und Künstler. Hier treten Bands auf wie z.B. die Bryan Adams Tribute Band aus Dänemark, „Kontrollverlust“ aus Brühl oder dem Lennestädter Original „DaCapo Desaster“ und noch viele mehr.

https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/grosses-stadtfest-2023-in-lennestadt-alle-infos-und-termine-id239063231.html

Kölsche Nacht in der Stadthalle Olpe: mit Bläck Fööss, Druckluft und Lupo

Die Kölsche Nacht in der Stadthalle Olpe präsentiert die drei Bands Bläck Fööss, Druckluft und Lupo am 30. September ab 20 Uhr. Mit dem breiten musikalischen Spektrum wird hier für viele Geschmäcker etwas geboten. Tickets sind beim Stadtmarketing Olpe und bei Eventim art & music e.V. erhältlich.

Biggesee Open Air fällt 2023 aus - aber 2024 geht es in die nächste Runde

Bereits im vergangenen Jahr gab es für Fans die traurige Absage: Das beliebte Biggesee Open Air Festival in Sondern muss 2023 ausfallen. Der Veranstalter Dietmar Harsveldt hat der WP die Hintergründe erklärt. Doch für 2023 dürfen die Fans wieder hoffen: dann könnte das Festival wieder stattfinden.

