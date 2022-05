Lennestadt: Das erwartet die Besucher im PZ in Meggen

Meggen. Karten für die neue Saison der Kulturgemeinde Hundem-Lenne sind ab August zu haben. Eine Reihe von Stars aus Film, Comedy und Theater ist dabei.

Die Corona-Pandemiehat fast überall nachhaltige Spuren hinterlassen. Einer der Bereiche, die am Nachhaltigsten getroffen wurden, ist die Kultur. Theater, Kinos und Konzertsäle waren früh und lange geschlossen. Künstler waren auf Hilfe angewiesen und die Bevölkerung musste auf „Konserven“ im Fernsehen ausweichen - nun ist die Hoffnung sowohl der Kulturinteressierten als auch der Veranstalter groß, dass vieles nachgeholtwerden kann, was ausfallen musste.

Pralles Programmheft

Die KulturgemeindeHundem-Lenne hat ein pralles Programmheftfür die Saison 2022/23 im PZ in Meggen vorgelegt, das aus einer Mischung besteht — einerseits versuchen die Verantwortlichen, vieles zu präsentieren, was in den „Corona-Phasen“ abgesagt werden musste, andererseits sind Neuerungen enthalten, die Akzente setzen sollen.

Im Vorwort betonen die Organisatoren der Kulturgemeinde, dass aus Rücksicht auf die Tourneepläne der langjährigen Partner die Spielzeit etwas ungewöhnlich ausfällt mit einem mit Terminen gespickten Mai und einem vergleichsweise mageren Januar. Das Programm beginnt mit einem Klassiker: Am Donnerstag, 15. September, ab 20 Uhr sind Schillers „Räuber“ auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ zu sehen. Es folgt literarisches Klavier-Kabarett mit Matthias Ningel am 23. September und am 29. September dem Berliner Kriminal-Theater mit „Das Paket“ nach dem gleichnamigen Krimi von Horror-Spezialist Sebastian Fitzek. Der nächste Termin richtet sich wieder an Freunde der klassischen Musik: „Amadeus“ heißt die Mozart-Gala, die am 1. Oktober ab 20 Uhr mit der Philharmonie Südwestfalen zu erleben ist.

PZ wird Konzertsaal

Die bekannten Schauspieler Peter Kremer und Angela Roy brauchen nur die Bühne und zwei Rollstühle als Kulisse, um Peter Turrinis Meisterwerk „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ am 19. Oktober aufzuführen. Goethes Trauerspiel „Stella“ wird am 15. November gezeigt. Nur vier Tage später, am 19. November, wird das PZ zum Konzertsaal mit der Udo-Jürgens-Show unter dem Titel „Aber bitte mit Dame!“. Die Komödie „Zuhause bin ich Darling“ mit Beatrice und Judith Richter, auf der Bühne wie im wahren Leben Mutter und Tochter, ist am 23. November zu sehen. Musikkabarettist Lars Reichow folgt zwei Tage später mit seinem Soloprogramm mit dem schlichen Titel „Ich“. Am 3. Dezember sind in der Komödie „Schwiegermutter und andere Bosheiten“ des Münchner Tournee-Theaters gleich drei bekannte Schauspieler zu sehen: Michael von Au, Simone Rethel und Pascal Breuer. Das pointenreiche Kammerspiel „The Who and the What“ mit Heikko Deutschmann in der Hauptrolle wird am 12. Dezember präsentiert.

+++Lesen Sie auch: Wendener Pater nach Beschwerden versetzt+++

Nach der Jahreswende soll es am 6. Januar mit dem Neujahrskonzert der Philharmonie Südwestfalen ins neue Jahr starten. Als zweiter Goethe-Klassiker des Programms wird „Faust“ am 30. Januar gezeigt. „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist der lange Titel des kurzweiligen Schauspiels, das am 14. Februar zu sehen sein wird. Am 28. Februar wird das Stück „Tyll“ gezeigt, das das Leben des Spielmanns und Provokateurs Till Eulenspiegel (Tyll Ulenspiegel) zum Thema hat. Judith Richter wird nach ihrem Auftritt vom 23. November noch einmal zu sehen sein: am 3. März in „Das Brautkleid“, zusammen mit Max von Thun, Genoveva Mayer und Maximilian Laprell.

„Springmaus“ ohne Textbuch

Musikalisch geht es am 11. März weiter: Die Joe-Cocker-Story fasst das Leben und die Hits des rauen Briten zusammen. Der Moderator der N3-Satiresendung „extra3“, Christian Ehring, ist mit seinem aktuellen Soloprogramm „Antikörper“ am 17. März zu Gast und verspricht Satire vom Feinsten. Jochen Busse und Hugo Egon Balder gehören zu den bekanntesten Kabarettisten Deutschlands. Beide sind am 22. März im Theaterstück „Komplexe Väter“ zu erleben, das René Heinersdorff ihnen auf den Leib geschrieben hat.

Zuschauer ab 13 Jahren spricht das Theaterstück „Die Welle“ an, das am 20. April gezeigt wird. Kabarettistin Simone Solga zeigt ihr neues Programm „Ihr mich auch“ am 28. April. Als „Dramödie“ wird das Stück „Extrawurst“ angekündigt, das am 3. Mai zu sehen ist. Nur zwei Tage später ist das Improvisationstheater „Springmaus“ aus Bonn zu Gast, das ohne Textbuch arbeitet und von Spontaneität lebt.

Abschluss mit „Acht Frauen“

Und als Abschluss der Saison 2022/23 ist am 10. Mai die Kriminalkomödie „Acht Frauen“ auf der PZ-Bühne zu erleben, die mit feiner Ironie die bourgeoisen Verhältnisse der 1950er-Jahre karikiert.

Nachlass für Mitglieder

Der Vorverkauf der Karten beginnt am 15. August in der Geschäftsstelle der Kulturgemeinde im Altenhundemer Rathaus. Telefonisch ist diese unter 02723/608-403 zu erreichen, per E-Mail unter tickets@kulturgemeinde-hundem-lenne.de. Mitglieder der Kulturgemeinde erhalten einen Nachlass auf den Eintrittspreis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe