Kulturprogramm Finnentrop: Es geht an Herz und Nieren

Finnentrop. Die Kulturgemeinde Finnentrop hat wieder ein reichhaltiges Programm im Angebot - von Theater über Comedy bis hin zu Klassik.

Die Kulturgemeinde Finnentrop startet am Mittwoch, 19. Januar, in die zweite Halbzeit der Saison 2021/2022.

Das Programm im Überblick:

Komödie

Am 19. Januar wird die Komödie „Die Niere“ (20 Uhr in der Festhalle) von Stefan Vögel aufgeführt, bei der es nicht nur an die Nieren, sondern auch ans Herz geht. Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung kommen Arnold, ein erfolgreicher Architekt, und seine Ehefrau Kathrin nach Hause. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt. Sie braucht eine Spenderniere.

Was nun? Zumal die beiden jeden Augenblick Besuch von ihren Freunden Diana und Götz erwarten, mit denen sie den sensationellen Auftrag feiern wollen, den Arnold an Land gezogen hat. Doch nun steht die Frage im Raum: Ist Arnold bereit, seiner Frau eine Niere zu spenden?

Tickets und Infos Weitere Infos und Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Büro der Kulturgemeinde im Rathaus (02721/512-150/151 oder per E-Mail unter

tickets@kulturgemeinde-

finnentrop.de) Außerdem kann das Bestellformular auf der Homepage der Kulturgemeinde genutzt werden. Kurzentschlossene können Karten an der Abendkasse erwerben. Es gelten jeweils die dann aktuellen Coronaschutzvorschriften. Die Veranstaltungen „Die Niere“, „überragend“ mit David Kebekus und „Diese Nacht oder nie“ können im Rahmen eines Schnupperabos zum Preis von 45 Euro (erster Platz) oder 40 Euro (zweiter Platz) angesehen werden.

Er ist überfordert und zögert – umso mehr Überraschung löst Freund Götz bei allen Beteiligten aus: Er hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere für Kathrin zu spenden. Was folgt, ist ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende, bei dem alle Beteiligten Federn lassen müssen.

Comedy

Weiter geht es mit der Comedy-Veranstaltung „überragend“ mit David Kebekus am Mittwoch, 26. Januar, ebenfalls um 20 Uhr in der Festhalle Finnentrop. Nach amerikanischem Vorbild geht es um Dinge, die David Kebekus überragend findet. Er zeigt in seinem zweiten Programm überraschend anders, wie interessante Comedy funktionieren kann. Über große Theorien bis zu den kleinen Kämpfen des Alltags. Mit seiner angenehm ruhigen Art präsentiert er unaufgeregt auch gern heftige Aussagen.

Hierbei gelingt es ihm immer, eine Verbindung zur Gesellschaft und aktuell diskutierten Problemen herzustellen.

Klavierklänge

Klassischen Klavierklängen können Zuschauer am Donnerstag, 10. März, beim Konzert im Rahmen der Reihe „Best of NRW“ lauschen, wenn Pianist Philipp Scheucher sein Können unter Beweis stellt. Hier werden Stücke von Franz Schubert, Gerd Kühr, Béla Bartók, Krzystof Meyer und Robert Schumann zu hören sein.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Komödie (II.)

Am Sonntag, 20. März, wird die Komödie „Diese Nacht oder nie“ um 20 Uhr in der Festhalle aufgeführt. Isabel Varell und Heiko Ruprecht spielen die Hauptrollen. Wunderbar humorvoll – mit umwerfendem Wortwitz und mitreißenden bekannten und weniger bekannten Musikstücken – geht es in dieser schwungvollen Komödie um die ewige Frage: Kann es platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau geben? Muss die Liebe der Freundschaft immer in die Parade fahren?

Die Schauspieler stellen ein Paar auf der Bühne dar, das dieses Rätsel beinahe gelöst hätte, wäre da nicht Amors Pfeil geflogen.

Magier-Show

Die ausgefallene Show „Illusionen, magische Stunts & Comedy“ des Berliner Magiers Peter Valance wird am Samstag, 26. März, um 20 Uhr in der Festhalle nachgeholt. Er ist ein wahres Multitalent und vereint in seiner Show Klassiker der Zauberkunst mit einer modernen Präsentation. Zersägte Tänzerinnen, scheinbar zerrissene Zeitungen oder unerklärliche Gedankenmagie – der Illusionist spielt mit den Sinnen und der Vorstellungskraft des Publikums. Im einen Moment erklärt er ein Kunststück, um in der nächsten Sekunde festzustellen, dass doch alles ganz anders ist als gedacht.

Mit hochklassigen Großillusionen direkt aus Las Vegas, spektakulären Inszenierungen und einzigartigen Magic-Acts erzeugt der Zauberkünstler unfassbare Sinnestäuschungen.

Abschlussfahrt

Zum Abschluss fährt die Kulturgemeinde am Samstag, 2. April, nach Wiesbaden. Unter dem Motto „Bierregion besucht Sektkellerei“ findet zunächst eine Stadtführung statt, bevor es dann in die weltberühmte Sektkellerei „Henkell“ geht, wo eine Besichtigung mit Verköstigung stattfindet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe