Kultursommer Attendorn: Mega Highlight zum Schluss mit Zoff

Attendorn. Der Attendorner Kultursommer in Attendorn geht für dieses Jahr zu Ende. Aber nicht einfach so - sondern mit einem tollen Abschluss.

Der Abschluss des diesjährigen AttendornerKultursommers war ein echtes Highlight. Mit der Formation „Zoff“ holte das Organisationsteam um Frank Burghaus nicht nur eine echte Kultband ins Programm, auch der Ort war eine besondere Location. Die Band spielte auf der MS Westfalen, die am Strandbad in der Waldenburger Bucht angelegt hatte und den Zuschauern ein ganz einmaliges Konzert bot.

+++ Kultursommer Attendorn mit Zoff - Die schönsten Bilder gibts hier +++

Schon die Einfahrt in die Bucht sorgte bei den 1554 Zuschauern (Angabe der Organisatoren) für ein schmunzeln. Zum Soundtrack der Winnetou-Filme kam das Schiff der weißen Flotte des Biggesee über gerade diesen gefahren. Und da die Sonne schon recht tief stand, müssten die Zuschauer die Hand über die Augen halten. Eine Geste, die in keinem guten Indianerfilm fehlen darf, wenn nach den Feinden Ausschau gehalten wird. Doch Reiner Hänsch und seine Mitstreiter kamen in Frieden und hatten jede Menge Hits im Gepäck.

Nachdem die rund 100 Gäste, die zuvor in Sondern zugestiegen waren und mit der Band die Überfahrt bei einem kleinen Snack genossen hatten, das Schiff verlassen hatten, drehte die MS Westfalen und die Bühne kam zum Vorschein. Die VIP Gäste nahmen Platz in ihrem Bereich, die anderen genossen auf Decken im Strandbad den Sommerabend. Die DLRG sorgte für Verpflegung und Petrus für das passende Wetter.

Eine markante Stimme

Nach einem kleinen Intro des Klassikers „Sauerland“, begrüßte Hänsch erst einmal das Publikum. „Das kommt hier richtig gut“, freute sich der Sänger, den man auch nach Jahren immer noch an seiner markanten Stimmer erkennt. Neben Klassikern wie Gimmi Gummi, Faxen machen, kein Geld, kein Money oder total Banane gab es auch einige neue Stücke. Nicht fehlen durfte ein kleiner Ausflug nach Gelsenkirchen. „Da spielt heute eine Kapelle auf dem Bolzplatz. Aber es ist schön, dass ihr euch für uns entschieden habt.“ Der „Kapelle“ (gemeint waren die Rolling Stones) zu Ehren, gab es das Lied „Wer kennt Gerd noch, Gerd ist weg schon“. Ähnlichkeiten zur „Sadisfaction“ waren natürlich rein zufällig.

Beim Klassiker „Letmathe“ konnte Reiner Hänsch nicht widerstehen und ersetzte den Ortsnamen durch Attendorn. Doch die Zeile „kleine Stadt muss schlafen gehen“, passte diesem Abend nicht.

Nach gut 90 Minuten gab es die Zugaben auf der Bühne. Nach „Weil ich dich liebe“ und „hundert Mark“ konnte endlich auch der letzte Gast an dem Abend das „Sauerlandlied“ mitgrölen. Allerdings hat Reiner Hänsch noch so einige Strophen dazu gedichtet. Der Stoff geht ihm nicht aus und die Ortsname auch nicht. Das passende Feuerwerk zum Abschluss ließ die einmalige Kulisse nochmals in einem ganz besonderen Ambiente erstrahlen und die Gesichter ebenfalls. Darunter auch die vom Organisationsteam der Stadt Attendorn. Auch beim 7. Kultursommer haben sie wieder einmal das passende Händchen bei der Auswahl der Künstler und Auftrittsorte gehabt. Es bleibt die Vorfreude auf den Kultursommer 2023.

Eigentlich 1984 aufgelöst

Neben dem Gründer, Sänger und Komponisten Reiner Hänsch und den „Ur“-Mitgliedern Reiner Burmann und Jan Kazda gehören seit über zehn Jahren auch Ingo Meyer (Gitarre), und Jörg Hedtmann, Dirk Seiler (Drums), Katrin Schmitt (Vocals) und Jörg Hamers (Vocals, Percussion) zur Formation „Zoff“ dazu. Seit 2003 spielen „Zoff“ wieder live, nachdem sich die Band eigentlich 1984 aufgelöst hatte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe