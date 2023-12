Kurios: Ganz Grevenbrück sucht Ehering im Vogelfutter

Grevenbrück Seit der Herstellung von Vogelfutter vermisst eine Grundschul-Lehrerin ihren Ehering. Die Besucher des Weihnachtsmarkts müssen helfen.

Was für eine „Bescherung“, dabei sind es noch satte 12 Tage bis Weihnachten. Aber damit es am Heiligabend doch noch eine „richtig schöne Bescherung“ wird, zumindest unter dem Tannenbaum einer Lehrerin der Grevenbrücker St. Nikolaus-Grundschule, sollten die Besucherinnen und Besucher des Grevenbrücker Weihnachtsmarkts jetzt aufmerksam lesen und mithelfen. Insbesondere diejenigen, die auf dem Weihnachtsmarkt am 2. Dezember am Förder Platz das selbstgemachte Vogelfutter am Stand der Grundschule gekauft haben. Denn seit der Herstellung dieser kleinen Kuchen und Zapfen für die gefiederten Zeitgenossen, an der die Pädagogin federführend beteiligt war, ist der Ehering der Lehrerin verschwunden.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Nach stundenlanger erfolgloser Suche liegt die Vermutung sehr nahe, dass das Schmuckstück beim Kneten der fettigen Vogelfuttermasse vom Finger in das Futter gerutscht war und jetzt irgendwo in irgendeinem Garten an irgendeinem Vogelhäuschen hängt und darauf wartet, von den Vögeln freigepickt zu werden.

Lesen Sie auch

Auf allen möglichen Kanälen werden nun die Weihnachtsmarktbesucher gebeten, die Behausungen der fliegenden Bewohner zu überprüfen, ob dort vielleicht der Ring liegt oder hängt. Und: Wer zufällig eine „diebische Elster“ oder einen anderen Vogel mit einem goldenen Ring im Schnabel oder am Fuß vorbeiflattern sieht: Bitte einfangen und melden. Damit diese fast unglaubliche Vorweihnachtsgeschichte doch noch ein Happyend bekommt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe