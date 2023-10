Kurios: Rätselhafter Lichtstrahl am Himmel über Altenhundem

Lennestadt. Ein ungewöhnlich starker Lichtstrahl erhellte am Donnerstag den Himmel über Lennestadt. Des Rätsels Lösung hat nichts mit Ufos zu tun.

„Nanu, was ist denn das?“ Autofahrer und Altenhundemer Bürger rieben sich am Donnerstagabend die Augen. Ein rätselhafter Lichtstrahl drang durch die Wolken in den Lennestädter Himmel. Schon von Langenei aus konnten Autofahrer den ungewöhnlich hellen Strahl sehen, der sich seinen Weg durch die Wolken bahnte. Von der Bundesstraße sah es zunächst aus, als ob die Lichtquelle aus dem Wohngebiet an der Lindenstraße stammte. Bei näherer Betrachtung war klar, dass das Licht aus dem Waldgebiet an oder unter der Hohen Bracht stammen musste. Einige mutmaßten zunächst, dass dort vielleicht eine Baumfällmaschine mit verdrehtem Scheinwerfer im Einsatz war.

Zunächst einer, später sogar mehrere starke Lichtstrahlen, erhellten den Himmel über Altenhundem. Foto: Volker Eberts / WP

Aber es handelte sich weder um eine Maschine noch um ein Ufo von Außerirdischen. Das Licht wurde vom Turm der Hohen Bracht in den Himmel „geschossen“, quasi als Probelauf für die Veranstaltung „Lennestadt leuchtet...“, die am Freitagabend beginnt. Drei Tage lang werden markante Gebäude in Lennestadt wirkungsvoll illuminiert, darunter auch die Hohe Bracht.

