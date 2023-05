Kurioser Unfall: Motorradfahrer (26) landet auf Schafswiese

Serkenrode. Ein junger Mann (26) aus Kirchhundem verlor am Sonntagmittag in Serkenrode die Kontrolle und landete mit seinem Motorrad auf einer Schafswiese.

Ein 26-jähriger Mann aus Kirchhundem ist am Sonntagmittag mit seinem Motorrad in Finnentrop-Serkenrode kurz vor der Kreisgrenze gestürzt. Laut Angaben der Polizei-Leitstelle verlor der Mann, der auf der Fretterstraße / L 880 in Richtung Kückelheim unterwegs war, die Kontrolle über sein Motorrad, er fuhr über eine kleine Kuppe und landete auf einer Schafswiese. Dort kollidierte er mit den Tieren und stürzte. Der Mann war laut Polizeiangaben ansprechbar, es bestand also keine Lebensgefahr. Ein Rettungswagen versorgte ihn vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

