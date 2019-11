Attendorn. Aufgrund von Verkehrsunfällen war die L512 in Höhe Hohen Hagen in Attendorn in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt. Eine verletzte Person.

L 512 zeitweise gesperrt: Zwei Unfälle bei Attendorn

Wegen zwei Verkehrsunfällen war die L512 in Höhe Hohen Hagen in Attendorn am Montagnachmittag in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt. Bei einem der beiden Unfällen wurde eine 30-jährige Frau leicht verletzt.

Ein Autofahrer wollte auf den Parkplatz in Höhe des Bigge-Grills fahren und bremste dementsprechend ab. Der Verkehrsteilnehmer hinter ihm bringt sein Fahrzeug ebenfalls zum Stehen. Allerdings erkennt das dritte Fahrzeug die Situation zu spät und fährt hinten auf, schiebt die Autos zusammen. Dabei wurde die Autofahrerin in der Mitte, eine 30-jährige Frau, leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gesichert.

Nur wenige Meter weiter ereignete sich auf der Gegenfahrbahn, also in Richtung Attendorn, ein zweiter Unfall. Aufgrund eines Ausweich-Manövers kam eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fährt in die Böschung und bleibt auf der Seite liegen. Verletzt wurde niemand.