L 728 hinter Brachthausen zwei Wochen voll gesperrt

Kreis Olpe/Kirchhundem. Die Landesstraße 728 zwischen Brachthausen und Hilchenbach wird saniert. Das führt zu Sperrungen und Behinderungen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW Südwestfalen startet zu Beginn der Herbstferien mit der Sanierung der L 728 zwischen Brachthausen und Hilchenbach.

Von Freitag, 29. September, 16 Uhr, bis Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr wird der rund zwei Kilometer lange Abschnitt von Brachthausen bis zum Wanderparkplatz an der Kreisgrenze voll gesperrt. Umleitungen über die L 713 (Heinsberg, Würdinghausen) und die L 553 werden ausgeschildert. Für den Schwerverkehr wird eine gesonderte Umleitungsstrecke über die B 508 in Kreuztal und die B 517 in Welschen Ennest ausgewiesen.

Nach den Herbstferien wird für die weiteren Bauarbeiten an der L 728 bis Mitte November eine halbseitige Sperrung mit Ampelanlage eingerichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe