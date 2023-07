L880: Vollsperrung zwischen Mecklinghausen und Oberveischede

Olpe/Attendorn. Die L880 zwischen Oberveischede und Mecklinghausen wird saniert. Dafür ist zeitweise eine Vollsperrung notwendig.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lässt in der kommenden Woche auf der L880 zwischen Oberveischede und Mecklinghausen Sanierungsarbeiten durchführen. Die freie Strecke zwischen Oberveischede und dem Abzweig Jäckelchen in Mecklinghausen wird dafür von Montag (10.07.) bis Mittwoch (12.07.) voll gesperrt. In diesem Bereich werden punktuell Schadstellen beseitigt und die Fahrbahn erneuert. Eine Umleitung erfolgt über die B55, K18 und K17.

+++ Lesen Sie hier: Neuer Ferienpark in Attendorn – Alle Infos und Artikel im Überblick +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe