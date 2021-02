Ladendieb stiehlt Elektronikartikel in Wendener Supermarkt

In einem Supermarkt in Wenden hat ein Unbekannter Kleinelektronik gestohlen.

Wenden. Mit zwei gut gefüllten Taschen verließ ein Unbekannter einen Supermarkt in Wenden – ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf.

Einem Ladendieb in einem Supermarkt in Wenden ist am Mittwoch trotz einer aufmerksamen Mitarbeiterin die Flucht gelungen, berichtet die Polizei Olpe.

Gegen 18.45 Uhr bemerkte die Frau in dem Geschäft an der Hauptstraße, wie ein Unbekannter den Laden mit zwei gefüllten Stofftaschen mit Aufdruck der Supermarktkette den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als der Sicherheitsalarm am Ausgang anschlug, forderte sie den Mann auf stehen zu bleiben und nahm die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz gelang es der Mitarbeiterin noch, dem Tatverdächtigen eine Tasche abzunehmen. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit dem restlichen Diebesgut in unbekannte Richtung.

In der aufgefundenen Tasche befanden sich diverse Kleinelektronikgeräte wie Ladekabel und Powerbanks. Insgesamt lag der Warenwert bei rund 240 Euro. Welche weiteren Gegenstände er entwendete, war zunächst unklar. Eine durch die Polizei durchgeführte Fahndung in der Umgebung des Supermarktes verlief negativ.

Der Tatverdächtige war nach Zeugenangaben 1,70 bis 1,75 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt und dick. Er hatte kurze, blonde Haare und trug einen Mund-Nasen-Schutz sowie eine blaue Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.