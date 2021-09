Ladendiebe in Olpe gestoppt: Polizei nimmt Verdächtige fest

In Olpe sind zwei Ladendiebe aufgehalten und geschnappt worden.

Olpe. In Olpe sind zwei Ladendiebe erst aufgehalten und dann von der Polizei geschnappt worden. Sie hatten Waren für 110 Euro in Rucksäcken verstaut.

Diese Diebestour ist nach hinten losgegangen: Erst konnte ein Ladendetektiv in Olpe verhindern, dass zwei Diebe Bekleidung und Lebensmittel für rund 110 Euro aus einem Supermarkt in der Martinstraße stehlen. Dann wurden die 46 und 16 Jahre alten Verdächtigen auch noch von der Polizei gestellt.

Der Detektiv beobachtete gegen 18.50 Uhr, wie die beiden Männer die Ware in Rucksäcken verstauten. Als er ihnen entgegenging, traten sie die Flucht an. Um sie daran zu hindern, griff der Detektiv einen von ihnen am Arm, wodurch es zu einer Rangelei kam.

Schließlich gelang es dem Ladendetektiv zwar, die Rucksäcke der Männer zu greifen, jedoch diese nicht an der Flucht zu hindern. Er beobachtete, wie sie in Richtung Innenstadt liefen. Schon wenig später griffen Polizisten die Verdächtigen auf.

