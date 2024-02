Kostümfest nur für Damen: Elspe feiert weibliche Kreativität

Bunt kostümiert feierten die Frauen die Ladies-Kostümnacht, zu der die kfd in die Schützenhalle Elspe geladen hatte.

Elspe Rund 150 Frauen feiern Karneval mit einem bunten Bühnenprogramm. Heimische Tanzgarden sorgten für Stimmung, außerdem legte ein DJ auf.

Rund 150 Frauen aller Altersklassen feierten am Freitagabend ihre Ladies-Kostümnacht in der Schützenhalle in Elspe. Nach mehrjähriger Pause hatte die Katholische Frauengemeinschaft Elspe wieder zu diesem Event für das weibliche Geschlecht geladen. Zunächst wurde ein kleines Bühnenprogramm mit den heimischen Garden geboten.

Dann kam Stimmung auf, als eine Hitparade präsentiert wurde. Hier war nicht nur Mitsingen angesagt. Dass der Stimmungspegel weiter auf hohem Niveau blieb, dafür sorgte anschließend DJ Dave Curtis. Dabei ließen es sich die Frauen nicht nehmen, bunt kostümiert zu feiern. Ob Schafe oder Clowns, ob Stewardessen oder Blumenmädchen, die Frauen zeigten viel Kreativität und ausgefallene Ideen. „Wir freuen uns, das heute so ausgelassen und voller Freude gefeiert wird“, zog das Orga-Team der Frauengemeinschaft ein erstes Fazit.

