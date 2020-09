Lago da Pedra: Keine Reibekuchen, aber 26.000 Euro

Der Stand an der Hauptstraße beim Pfarrheim ist an den drei Kirmes-Tagen immer gut besucht. 30.000 Reibekuchen werden hier für den guten Zweck verkauft.

Wenden. Die Olper Franziskanerinnen freuen sich über die großzügigen Spenden für Hilfsprojekte in Brasilien.

30.000 Reibekuchen brutzeln jedes Jahr bei der Wendener Kirmes für den guten Zweck. Aufgrund der corona-bedingten Absage der Kärmetze konnte die Kirmesaktion „Lago da Pedra“ in diesem Jahr nicht stattfinden. Um die Menschen in den Patengemeinden im Nordosten Brasiliens dennoch unterstützen zu können, wurde in den letzten zwei Monaten dennoch um Spenden geworben. Dabei kam die stattliche Summe von 26.000 Euro zusammen.

Die Olper Franziskanerinnen unterstützen mit den Spenden im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe Projekte von Brasilianern, die den Alltag von vielen Kindern und Jugendlichen, Familien, arbeitslosen und kranken Menschen tagtäglich ein klein wenig verbessern. Schulspeisungen, Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme ermöglichen den Menschen ein möglichst eigenständiges Leben, in dem sie nach und nach ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können.

Der Arbeitskreis „Lago da Pedra“ bedankt sich sehr herzlich bei allen, die geholfen haben. Die vielen großen und kleinen Spenden und auch die sonstigen Reaktionen auf den Spendenaufruf zeigen, wie groß und intensiv die Verbindung im Wendschen und weit darüber hinaus zur Kirmesaktion ist, so der Arbeitskreis: „Wir bedanken uns bei Firmen, Banken, Parteien und Verbänden, die mit einer Spende ihre Verbundenheit zeigen. Oftmals wurde im privaten Umfeld am Kirmes-Wochenende gefeiert, mit vielen kreativen Aktionen Geld gesammelt und dieses an die Aktion Lago da Pedra gespendet. Für diese vielfältigen Ideen und jede einzelne große und kleine Spende bedanken wir uns sehr herzlich.“

Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die alljährlich bei der Kirmesaktion mitarbeiten sowie die große Anzahl an Menschen, die die Aktion nun in diesem Jahr mit einer Spende unterstützen, hätten gezeigt, dass das gemütliche Feiern für den guten Zweck vielen Menschen Freude mache. Der Arbeitskreis schöpfe hieraus Mut und Zuversicht, die Kirmesaktion „Lago da Pedra“ auch in den kommenden Jahren zu organisieren. „Hierbei kann sich jede und jeder Interessierte gerne einbringen. Schon jetzt freuen wir uns auf die nächste Wendsche Kärmetze und das gemeinsame, gemütliche Feiern „bei Lago“, so der Arbeitskreis.