Langenei. Ein Autofahrer hat in Langenei eine rote Ampel ignoriert – und dabei fast zwei Schulkinder angefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Langenei: Autofahrer fährt über Rot und gefährdet Kinder

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Langenei beinahe zwei Grundschulkinder angefahren. Die beiden Schüler überquerten an einer Fußgängerampel die Fredeburger Straße, als der unbekannte Fahrer gegen 6.55 Uhr die für ihn rot zeigende Ampel ignorierte, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Junge könnte seine Mitschülerin noch zurückziehen, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Nach Polizeiangaben hatte ein in Richtung Altenhundem fahrendes Auto an der roten Ampel sogar angehalten. Der unbekannte Fahrer überholte den stehenden Wagen daraufhin. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gesucht wird ein schwarzer BMW mit sportlichem Aussehen und möglicherweise mit HSK-Kennzeichen. Zeugen können sich unter Tel. 02761/92690 an die Polizei in Olpe wenden.