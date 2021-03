Langzeitarbeitslosigkeit im Kreis Olpe nimmt deutlich zu

Kreis Olpe. Die Arbeitslosigkeit im Kreis Olpe ist im Februar fast konstant geblieben. Allerdings sind immer mehr Menschen seit mehr als einem Jahr ohne Job.

Trotz Lockdown präsentiert sich der Arbeitsmarkt im Kreis Olpe auch im Februar robust: Die Agentur für Arbeit meldete 3576 Arbeitslose, zehn weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote liegt damit weiterhin bei 4,5 Prozent. Vor einem Jahr waren 722 Menschen weniger arbeitslos gemeldet.

Hinweise auf eine „anziehende Konjunktur“ sieht Daniela Tomczak, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Siegen-Olpe, weil in beiden Kreisen mehr Menschen einen neuen Job gefunden haben: „Bei den Abmeldungen in versicherungspflichtige Beschäftigungen konnten wir ein Plus von 25 Prozent zum Vormonat verzeichnen. Damit haben sich 139 Menschen mehr in Beschäftigung abgemeldet als noch im Januar.“

Sorge bereitet jedoch der kontinuierliche Anstieg bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen. Im Kreis Olpe ist knapp ein Drittel der Menschen ohne Beschäftigung schon seit mehr als einem Jahr arbeitslos: 1126 Menschen fallen in diese Kategorie, 423 mehr als im selben Monat des Vorjahres. Damit liegen die Zahlen nach Angaben der Arbeitsagentur aber weiterhin deutlich unter den Werten, die vor der Finanzkrise 2008/09 üblich waren.

„Wir wollen alle unsere Kundinnen und Kunden gerade in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich bei der Stellensuche unterstützen, auch außerhalb unserer Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten“, erklärt Daniela Tomczak. „Daher weiten wir kontinuierlich unsere Kontaktwege und Onlineangebote aus.“ Neben der Möglichkeit der Online-Arbeitsuchendmeldung mit direkter Terminvereinbarung bietet die Siegener Arbeitsagentur daher nun mit ihrer App „BA-Mobil“ Kundinnen und Kunden im Bereich der Arbeitslosenversicherung die Möglichkeit noch schneller und rund um die Uhr Kontakt zu ihrer Agentur für Arbeit aufzunehmen.

