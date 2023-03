Lenhausen: Auf diesen Raum hat das Dorf lange gewartet

Lenhausen. Feierlich eingeweiht wurde der neue Dorfraum in Lenhausen. Warum der Raum eine große Lücke im Ort schließt.

Jedes Dorf braucht einen Ort, wo sich Menschen treffen können. In Lenhausen gab es dazu früher zahlreiche Gaststätten. Doch die letzte schloss 2020. Was nun? Da ergriffen die St. Anna-Schützen die Initiative und errichteten in der Schützenhalle einen Dorfraum. Dieser wurde am Sonntag feierlich eingeweiht.

„Wir haben uns 2021 Gedanken gemacht, was soll mit der ehemaligen Turnhalle, der Theke und dem Speisesaal im hinteren Teil der Schützenhalle geschehen“, so der André Zepke, Vorsitzender der St. Anna-Schützen. „Wir haben natürlich bei anderen Vereinen geschaut und uns dann entschlossen, einen Förderantrag für das Programm Dorferneuerung 2022 beim Land zu stellen.“ Auf den wirklich letzten Drücker wurde dieser nach intensiver Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Bezirksregierung am 30. September 2021 in Arnsberg eingereicht. Die Zusage kam schließlich im Mai 2022. „Wir benötigten etwas mehr als 400.000 Euro. Die Förderung selber beläuft sich auf 215.000 Euro.“ Neben eigenen finanziellen Mitteln wurden auch rund 1500 ehrenamtliche Stunden beim Umbau geleistet. Das hat Kosten gespart. „Was wir selber machen konnten, haben wir auch selber gemacht“, so André Zepke. Dazu gehörten unter anderem der Abriss, der Aufbau neuer Decken, Wände und Böden, Dämmung, Elektroarbeiten und vieles mehr.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Der schönste Platz ist immer an der Theke. Das gilt auch im neuen Dorfraum in Lenhausen. Foto: Barbara Sander-Graetz

„Wir wollen eine Begegnungsstätte für alle sein, für offizielle und private Veranstaltungen, für Lenhauser, Frielentroper und alle, die möchten“, so Zepke weiter. Der ehemalige Thekenraum, die alte Turnhalle, der Speisesaal und die alte Küche sind nun der neue Dorfraum. Feiern aller Art bis rund 100 Personen sind hier möglich. Das Mobiliar kann problemlos abgebaut und eingelagert werden. Dann wird der Raum zur Turnfläche oder zum Trainingsraum für die Garden. „Die mussten sonst oft in der großen Halle frieren“, wusste André Zepke. Neben Firmenfeiern und Tagungen sind auch Kulturveranstaltungen hier möglich. „Wir haben schon für den Herbst die Anfrage einer A-Capella Band für die Räumlichkeiten.“ Außerdem könne man sich vorstellen, im Thekenraum nebenan kleinere Feiern oder Treffen auszurichten. „Jeden ersten Freitag im Monat könnte der Thekenraum als Kneipe geöffnet werden. Jeder Verein kann einen Abend übernehmen,“ so die Planungen. „Dann gibt es mal den bayrischen Abend, eine Weinprobe oder einfach nur eine gemütliche Runde bei einem Glas Bier.“

Bürgermeister Achim Henkel begrüßte den „wichtigen Baustein in der Infrastruktur von Lenhausen und Frielentrop“ und erinnerte auch an die Unterstützung der Gemeinde, insbesondere durch Verwaltungsmitarbeiter Raphael Tombergs, sowie und an die vielen Helfer. MdL Jochen Ritter gratulierte ebenfalls und freute sich, dass die Investitionen aus Düsseldorf gezielt in die Dörfer fließt. „2017 waren dafür noch drei Millionen Euro vorgesehen, heute sind es schon 30 Millionen Euro.“

Nach der Gratulation von Martin Vollmert für die örtlichen Vereine und der Segnung durch Vikar Shijo Kottekaly ging es zum gemütlichen Teil des Tages. Während die Erwachsenen die neuen Räume nutzten, tobten sich die Kinder in der großen Schützenhalle aus.

