Lenhausen: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Ein 26-Jähriger aus Finnentrop befuhr am Freitagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw die B236 aus Lenhausen kommend in Fahrtrichtung Finnentrop. Am Ortsausgang Lenhausen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben neben der Fahrbahn und überschlug sich. Anschließend blieb der Pkw auf dem Dach liegen.

Der junge Mann konnte sich nach Angaben der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde durch einen örtlichen Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Bundesstraße 236 war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

