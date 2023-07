Lenhausen und Hülschotten siegen im Dörferwettbewerb

Finnentrop. Die Sieger im Gemeindewettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Finnentrop stehen fest, drei Dörfer schaffen den Sprung in den Kreiswettbewerb.

Lenhausen und Hülschotten sind die Siegerdörfer im Gemeindewettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in der Gemeinde Finnentrop. In den vergangenen zwei Wochen hatte die Jury die teilnehmenden neun Dörfer in der Gemeinde Finnentrop unter die Lupe genommen. In der Gruppe I (Orte ab 501 Einwohner) nahmen Fretter, Ostentrop und Lenhausen teil, in der Gruppe II (Orte bis 500 Einwohner) präsentierten sich die Orte Deutmecke, Gierschlade, Weringhausen, Frielentrop, Schöndelt und Hülschotten.

Die achtköpfige Bewertungskommission war in der Zeit vom 3. bis 14. Juli unterwegs, um sich die Dörfer mit ihren Bewohnern, Vereinen und Aktionen näher anzuschauen. Dabei sollte nicht der Wettbewerbs-Charakter im Vordergrund stehen, sondern den Dörfern die Möglichkeit der Präsentation, Bestandsaufnahme und des Wir-Gefühls gegeben werden. Wichtig waren Initiativen und Vereinigungen im Ort, ehrenamtliches Engagement, ökologische Aspekte, die Gestaltung der Dörfer im Hinblick auf sich ständig wandelnde Ansprüche der Gesellschaft, um nur einige Beispiele zu nennen, um so das Dorf zukunftssicher zu gestalten.

Nach den Bereisungen in den Dörfern traf sich die Bewertungskommission am 12. Juli, um die Ergebnisse festzulegen. Nach eingehender Beratung und dem Vergleich aller Leistungen und Aktivitäten der einzelnen Ortschaften wurde schließlich folgende Wertung ermittelt:

Bei den größeren Orten über 500 Einwohner kam auf den ersten Platz Lenhausen vor Ostentrop und Fretter. Bei den kleineren Orten unter 500 Einwohner hatte Hülschotten die Nase vorn, vor Schöndelt und Weringhausen. Den vierten Platz teilen sich Gierschlade, Deutmecke und Frielentrop. „Alle Dörfer haben sich hervorragend präsentiert und ihre Gemeinschaftsleistungen vorgestellt“, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Die jeweils Erstplatzierten bekommen ein Preisgeld von 750 Euro, für den zweiten Platz gibt es einen Betrag von 550 Euro und für den dritten Platz werden in jeder Gruppe noch 400 Euro Preisgeld von der Gemeinde Finnentrop überwiesen. Alle übrigen Dörfer ab Rang 4 erhalten je 300 Euro.

Nach dem Beschluss der Bewertungskommission werden folgende drei Ortschaften die Gemeinde Finnentrop beim Kreiswettbewerb vertreten: Lenhausen, Ostentrop und Hülschotten. Die Siegerehrung erfolgt im Rahmen einer besonderen Feier im Spätherbst diesen Jahres.

Zudem wurden Sonderpreise an folgende Dörfer im Wert von jeweils 300 Euro für besondere Leistungen vergeben: Lenhausen für den Dorfraum in der Schützenhalle, Ostentrop für den Bau des Breitensportzentrums, Hülschotten für den Sport- und Bürgerpark, Schöndelt für den Mehrgenerationenplatz und Weringhausen für das Mobile Dorfcafé.

