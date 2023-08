Lenhauser Jungschützen bejubeln König Leon

Lenhausen. Der Schützennachwuchs in Lenhausen hat eine neue Majestät. 103 mal knallte die Büchse.

Er hatte es selbst nicht mehr für möglich gehalten, aber jetzt ist er der „King“ der Lenhausen Jungschützen, im nunmehr fünften Anlauf: Leon Segref holte mit dem 103. Schuss die Holzreste aus dem Kugelfang. „Ich wollte es schon die letzten Jahre, ich freue mich“, sagte der neue König. Seine Mitbewerber Marcel Schlothauer (Krone und Apfel) sowie Steffen (Zepter) und Johannes Schulte lieferten dem Publikum einen spannenden Wettkampf. Der 24-jährige Konstrukteur in Diensten der Firma Kemper in Olpe spielt in seiner Freizeit Tischtennis beim TTV Altfinnentrop - und das seit seinem neunten Lebensjahr. Mit der neuen Majestät regiert Pia Berger (22) aus Valbert.

