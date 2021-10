Lennestadt: 1,4 Promille am frühen Morgen – Frau baut Unfall

Lennestadt. Eine Autofahrerin (67) ist bei einem Unfall in Lennestadt verletzt worden. Sie fuhr frühmorgens mit 1,4 Promille gegen ein parkendes Auto.

Mit einem Alkoholpegel von mehr als 1,4 Promille hat eine 67 Jahre alte Autofahrerin in Lennestadt am Freitag einen Unfall verursacht, bei dem sie selbst leicht verletzt wurde, meldet die Kreispolizeibehörde.

Auf der Lehmbergstraße in Grevenbrück prallte sie in Fahrtrichtung Trockenbrück in einer S-Kurve gegen 7.20 Uhr mit der rechten Seite ihres Wagens gegen ein am Straßenrand geparktes Auto und anschließend auf der linken Seite gegen eine Mauer. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau betrunken war, so dass sie einen Alkoholtest durchführten.

Die 67-Jährige wurde von einem Notarzt behandelt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Mauer wurde zudem ebenfalls leicht beschädigt.

