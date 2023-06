Lennestadt: 11-jähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Meggen. Kinder überquerten in Meggen mit ihren Fahrrädern die Bundesstraße. Dabei passierte der Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 17.30 Uhr auf der B 236 in Meggen wurde ein Kind schwer verletzt. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Finnentrop befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigten drei Kinder mit ihren Fahrrädern die Bundesstraße zu überqueren. Während das erste Kind noch vor dem Fahrzeug der Frau die Fahrbahn passieren konnte, stieß das folgende Kind Angaben der Polizei mit dem Pkw seitlich zusammen. Der 11-jährige Junge aus Lennestadt wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

