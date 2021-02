Lennestadt: 26-Jähriger bei Auffahrunfall auf L 928 verletzt

Lennestadt. Ein 26-Jähriger ist auf der L 928 in Lennestadt seinem Vordermann aufgefahren. Er verletzte sich die Hand. Ein Unfallbeteiligter wird gesucht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 928 in Lennestadt-Gleierbrück ist ein 26 Jahre alter Autofahrer am Freitag gegen 7.10 Uhr an der Hand verletzt worden. Das berichtet die Polizei Olpe. Er fuhr, von Bracht kommend in Richtung Gleierbrück, auf den vor ihn fahrenden Wagen eines 59-Jährigen auf, der bremsen musste, weil ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Kurve schnitt. Der 26-Jährige bremste noch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der Autofahrer, der die Kurve im Gegenverkehr schnitt, ist derzeit noch unbekannt und kümmerte sich nicht um eine entsprechende Schadensregulierung. Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Rettungswagen behandelte den Verletzten vor Ort. Es entstand ein Sachschaden vierstelligen Bereich.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!