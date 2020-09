Lennestadt: 31-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Lennestadt. Ein 31-Jähriger ist auf dem Weg von Elspe nach Halberbracht gegen ein parkendes Auto gefahren. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Halberbrachter Straße ist der Verursacher am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Der Wagen des 31-Jährigen kollidierte gegen 6.50 Uhr mit auf dem Weg in Richtung Halberbracht mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto. Das berichtet die Polizei Olpe.

Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Olpe gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.