Eine Polizeibeamtin winkt mit einer Polizeikelle einen Autofahrer an den Straßenrand (Symbolbild).

Polizei Lennestadt: 32-Jähriger wird mit Alkohol am Steuer erwischt

Lennestadt. Auf der B55 haben Beamte der Polizei einen 32-jährigen Autofahrer angehalten. Dabei stellte sich raus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.

Am Mittwoch (10. Mai) haben Polizeibeamte gegen 23.45 Uhr auf der B 55 einen 32-jährigen Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Autofahrer befuhr zuvor die Bielefelder Straße in Richtung Oberelspe. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 32-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert. Daraufhin brachten die Beamten den Beschuldigten in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem stellten sie den Führerschein sicher und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

