Lennestadt: 36-Jähriger in Schlangenlinien unterwegs

Meggen. In Schlangenlinien war ein Autofahrer in Lennestadt unterwegs. Die Konsequenzen sind nicht schwer zu erraten. Der Führerschein ist weg.

Am Samstagabend, 5. Juni, gegen 22.50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lennestadt in „Schlangenlinie“ die Meggener Straße in Richtung Altenhundem. Ein aufmerksamer Zeuge meldete diese Fahrweise der Polizei. Der Pkw-Fahrer konnte durch die Polizeibeamten in Altenhundem in der Straße Bahnbetriebswerk angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht und zeigte ein Ergebnis im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Trunkenheitsfahrt wurde zur Anzeige gebracht.

