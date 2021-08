Lennestadt: 39-Jähriger baut volltrunken Unfall in Oedingen

Lennestadt. In Lennestadt-Oedingen verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall – und fuhr zunächst davon. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille.

Mit einem Alkoholpegel von mehr als 1,7 Promille im Atem hat ein 39 Jahre alter Autofahrer am Samstag einen Unfall in Lennestadt-Oedingen verursacht. Nach Polizeiangaben touchierte er mit seinem Auto gegen 22.35 Uhr einen geparkten Wagen an der Hunold-Rump-Straße. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.

+++ Lesen Sie auch: Arbeitgeber im Kreis Olpe gegen Impfprämien für Mitarbeiter +++

Anschließend fuhr der 39-Jährige zunächst weiter. Nach eigenen Angaben dachte er, lediglich gegen einen Bordstein gefahren zu sein. Nach einigen Metern bemerkte er jedoch, dass sein Fahrzeug „komisch“ fahren würde, weswegen er zuerst das Auto wendete und schließlich anhielt. Zeitgleich kam ihm bereits ein Zeuge entgegen, der ihn auf den Unfall hinwies. Daraufhin kehrten sie gemeinsam zur Unfallstelle zurück.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie nahmen ihn zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Zudem stellten sie den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe