Lennestadt: 40-Jährige tritt und bespuckt Polizisten

Altenhundem. Mehrfach sorgte die Frau am Wochenende für Einsätze. Einen Platzverweis missachtete sie. Am Ende schrieben die Ordnungshüter eine Anzeige.

Eine rabiate 40-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz provoziert. Die Ordnungshüter wurden gegen 1.15 Uhr zu einem Einsatz an die Hundemstraße gerufen, weil die alkoholisierte Frau, die bereits am Wochenende mehrfach bei der Polizei aufgrund ihres Verhaltens aufgefallen war, erneut aggressiv auftrat. Die Frau hatte bereits einen Platzverweis für die gesamte Innenstadt in Altenhundem erhalten, dem sie aber nicht nachkam. Sie zeigte sich gegenüber den Beamten erneut aggressiv und unkooperativ.

+++ Lesen Sie auch: Teures Rad aus Garage in Fretter entwendet +++

Zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte die 40-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Als die Polizisten sie zur Polizeiwache bringen wollten, widersetzte sie sich den Maßnahmen der Beamten und versuchte diese, durch Tritte und Spucken zu verletzen. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige wegen Widerstands.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe