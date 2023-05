Lennestadt: 58-jährige Pkw-Fahrerin bei Unfall verletzt

Meggen. Beim Ausparken eines Pkw kommt es in Meggen zum Zusammenstoß. Dabei wird eine Frau verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 23. Mai, gegen 14.30 Uhr auf der Sachtleben-Straße in Meggen ereignet. Dabei wurde eine Person verletzt. Ein 72-Jähriger mit seinem Pkw und einem Anhänger befuhr die Straße in Richtung Meggener Straße (B 236). In Höhe des dortigen Parkplatzes der Werthmann-Werkstatt wollte zeitgleich eine 58-jährige Frau ihr Auto rückwärts ausparken und auf die Straße fahren. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die 58-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

