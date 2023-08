Lennestadt: Ab 2024 wieder Hospizkonzerte in Altenhundem

Lennestadt. Ab nächstes Jahr gibt es wieder Militärmusik live in der Sauerlandhalle. Die Hospizkonzerte werden reaktiviert - mit neuem Konzept.

Gute Nachricht für alle Freunde erstklassiger Blas- und Militärmusik. Nach sechsjähriger Pause soll es ab 2024 wieder jedes Jahr „Hospizkonzerte“ in der Sauerlandhalle geben. Auf Initiative des Lions Clubs Lennestadt hat sich eine Allianz, bestehend aus Hospizverein, Schützenverein Altenhundem, Stadt Lennestadt und Gemeinde Kirchhundem, der Volksbank Sauerland sowie des Lions Clubs gebildet, um die Konzertreihe wiederzubeleben. Veranstalter wird künftig der Förderverein des Lions Clubs Lennestadt sein. Das erste Konzert im neuen Format soll im Mai 2024 stattfinden.

Die „Hospizkonzerte“ in der Sauerlandhalle hatten sich in den letzten 30 Jahren einen mehr als klangvollen Namen erarbeitet. Deutsche Bundeswehrorchester und ausländische Militärorchester, teilweise im Doppelkonzert, lieferten in der Sauerlandhalle viele musikalische Sternstunden ab und ließen das „Hospizkonzert in Lennestadt“ zu einer echten Marke werden, auch über die Region hinaus. Allerdings wurde der personelle und auch der technische Aufwand in den letzten Jahren so groß, so dass die Veranstaltung mit ehrenamtlichen Helfern kaum noch zu stemmen war.

Vertreter aller beteiligten Vereine und Organisationen auf dem Balkon des „neuen“ Elisabeth-Hospizes mit Oberst Christoph Scheibling vom Zentrum für Militärmusik in Bonn. Foto: Volker Eberts / WP

„Mit der Wiederbelebung der erfolgreichen Hospizkonzerte in Lennestadt möchten wir nicht nur diese Kulturreihe in der Sauerlandhalle wieder etablieren, um die wichtige Arbeit des Hospizes finanziell zu unterstützen. Wir möchten auch wieder Menschen für die Kultur und die Musik begeistern und zusammenbringen“, sagte Michael Forth, derzeitiger Präsident des Lions Clubs Lennestadt zu der Motivation, die hinter dem Projekt steht. Zusammen mit den Partnern werde es gelingen, die „hochwertige und profitable Benefiz-Konzertreihe mit all ihren positiven Impulsen wieder zu regenerieren, so Forth.

Davon ist auch Oberst Christoph Scheibling überzeugt, der 2019 noch als Leiter des Musikkorps der Bundeswehr zu Gast in Lennestadt war und jetzt stellvertretender Leiter des Zentrums für Militärmusik in Bonn, die oberste Führungsebene der Militärmusik in Deutschland, ist. Er persönlich habe die Zeit ohne Hospizkonzerte immer nur als „Auszeit“ gesehen, sagte Scheibling. Für ihn sei immer klar gewesne, dass die Konzertreihe wieder aufleben werde.

Die Zeiten für Konzertveranstalter nach der Pandemie seien schwieriger geworden. Das Interesse haben nachgelassen „und der gute Groschen sitzt nicht mehr so locker“, so Scheibling. Selbst große Konzerthäuser wie die Philharmonie in Köln seien heute nicht mehr wie selbstverständlich ausverkauft: „Also müssen wir uns neue Formate und Initiativen überlegen.“ Er sagte die Unterstützung zu, in Lennestadt regelmäßig gute und Militärmusik zu bieten, von Garmisch-Partenkirchen bis Kiel und von Neubrandenburg bis Münster. „Wir freuen uns auf die weitere Kooperation, aber auch über die Solidarität und Freundschaft“, so Scheibling.

Wie sich das Konzept im Vergleich zu den früheren Konzerten verändern wird, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden. Ebenso, welches Musikkorps den Re-Start gestalten wird. Martin Schäfer, Geschäftsführer des Hospizes, nannte das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg, besetzt mit vielen Musikerinnen und Musikern aus dem Kreis. Klar ist das aber noch nicht. Auf jeden Fall sollen die Karten für das Publikum bezahlbar bleiben, betonte Martin Schäfer. Es gehe nicht um maximalen Gewinn, sondern, um Werbung für die Marke Hospiz. „Das Wichtigste ist, es muss eine tolle Veranstaltung für die Musiker, das Publikum und die Organisatoren sein.“ Dann werde die Konzertreihe auch Bestand haben.

Viele Bundeswehrmusikkorps, hier das Heeresmusikkorps aus Ulm, waren schon zu Gast in Lennestadt. Ab 2024 soll es wieder Konzerte mit den Musikanten in Uniform geben. Foto: Privat / WP

Bei den „Partnern“, die allesamt die Wichtigkeit und Besonderheit des Elisabeth-Hospizes betonten, stieß der Lionsclub ebenfalls auf offene Ohren. Die beiden Bürgermeister Tobias Puspas und Björn Jarosz sagten zu, das Ehrenamt bei der Organisation professionell unterstützen zu wollen, u.a. durch den Bereich Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus.

Der Schützenverein Altenhundem, der Catering und Bewirtung übernehmen wird, ist seit den Anfängen Partner der Veranstaltung, sieht das Hospizkonzert als wichtigen Imageträger für die Sauerlandhalle. „Wir werden das wieder mit viel Leidenschaft angehen“, versprach Martin Schneider, zuständig für das Marketing der Sauerlandhalle im Vorstand des Schützenvereins Altenhundem.

Für Michael Griese, Vorstand der Volksbank Sauerland, steht die finanzielle Unterstützung „der sinnvollsten Bürgerbewegung“ ebenfalls außer Frage. Auch der Ambulante Hospizdienst des Elisabeth-Hospizes will bei Durchführung und Organisation mithelfen.

