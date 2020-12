Lennestadt: Aktionen als Rückenwind für den Einzelhandel

Ein ganzes Paket hat der Verein Stadtmarketing geschnürt, um Kunden in den Lennestädter Einzelhandel zu locken.

Lennestadt Mit einem ganzen Paket von „flankierenden Maßnahmen“, so Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketings Lennestadt, will der Verein den Kundinnen und Kunden in der Adventszeit den Einkauf im stationären Einzelhandel in Lennestadt versüßen.

Druckfrisch auf dem Tisch liegt der neue „Schatzkarten-Familienkalender 2021“. Im schmalen Hängeformat passt er an jede Pinnwand und bietet nicht nur in vier Spalten Platz, um die Familientermine einzutragen, sondern weist auch auf viele geplante Veranstaltungen im Jahresverlauf hin. Normalerweise sind das rund 300 Einzelveranstaltungen im Jahr, die die Vereine und Veranstalter aus den 42 Lennestädter Ortsteilen anmelden, corona-bedingt sind es 2021 rund 100 weniger. „Ich wage aber die Prognose, dass 75 Prozent davon auch tatsächlich stattfinden werden “, so Martin Steinberg, Bereichsleiter für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. Wenn auch viele sicher nicht im gewohnten Rahmen, aber dennoch würden zum Beispiel die Schützenvereine an ihren Festwochenende „irgendetwas Kreatives machen, was erlaubt ist“, zeigt sich Steinberg zuversichtlich.

Die Auflage des Kalenders wurde von 3000 auf 3500 Exemplare erhöht, weil der Kalender sehr beliebt und schnell vergriffen sei, so Simone Tesche-Klenz, Geschäftsführerin des Marketingvereins. Deshalb war es auch kein Problem, wieder zwölf Werbepartner, einer für jedes Kalenderblatt, zu finden, die ihre Werbung zum Teil mit Gutscheinaktionen verbinden.

„Der Kalender ist ein interessantes Werbemedium für die Betriebe, unser Dank gilt allen, die hier mitgemacht haben“, so Tesche-Klenz. Zur Bebilderung des Kalenders konnte die Stadt auf viele schöne Fotos der Aktion „Lennestadt leuchtet...“ vor einigen Wochen zurückgreifen. Den neuen Familienkalender gibt es kostenlos beim Einkauf in den Schatzkarten-Betrieben.

Masken für alle Kunden

Nicht nur das: Der Stadtmarketingverein hatte für den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 6. Dezember Mund-Nasen-Schutzmasken mit Schatzkarten-Logo drucken lassen. diese gibt es beim Einkauf in Lennestadt ebenfalls gratis dazu, solange der Vorrat reicht.

Und auch die gebrannten Mandeln, die der Verein Sonntag als kleines Adventsgeschenk an die Kundinnen und Kunden ausgeben wollen, erfüllten jetzt ihren Zweck. Sie werden am kommenden Freitag auf dem Wochenmarkt in Altenhundem verkauft, der Erlös geht an das Elisabeth-Hospiz.

Das Weihnachtsgewinnspiel, die Doppelbonus-Aktion, kostenloses Parken an den Adventssamstagen (wir berichteten) runden das Adventspaket ab. Steffen Baumhoff: „Unser verkaufsoffene Samstag ist Geschichte, leider, aber wir hoffen, dass wir dem Einzelhandel in Lennestadt mit diesen Aktionen Rückenwind geben können.“

Die Stimmung im Einzelhandel sei trotz der Corona-bedingten Rückschläge besser als noch vor Wochen. Die Aussicht auf einen Impfstoff und damit auf ein Ende der Pandemie im kommenden Jahr nähre die Hoffnung, das viele Betriebe doch noch einigermaßen gut durch diese Zeit kommen.

Martin Steinberg sieht dagegen für viele Kulturträger noch kein Licht am Ende des Tunnels. „Viele Vereine werden noch länger unter der Pandemie leiden.“

Der neue Familienkalender 2021 wird an alle Lennestädter Vereine und Schatzkarten-Betriebe verschickt und ist im Rathaus kostenlos erhältlich.

Veranstaltungstermine, Informationen über die Geschenk-Schatzkarte und die Freizeitpartner dies Kundenbindungsinstruments gibt es auch im Internet: www.schatzkarte-lennestadt.de, www.stadtmarketing-lennestadt, www.lennestadt.de.