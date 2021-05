Lennestadt: Aldi im Hundem-Lenne-Center wieder geöffnet

Lennestadt. Der Aldi-Markt in Lennestadt-Altenhundem wurde umgebaut und modernisiert. Ab sofort ist die Filiale wieder geöffnet. Was sich geändert hat.

Nach grundlegenden Modernisierungsmaßnahmen hat seit Donnerstagmorgen die Aldi-Filiale im Hundem-Lenne-Center in Lennestadt wieder geöffnet. Seit dem 10. Februar war der Markt umgebaut worden, seit dem 6. April war er zu diesem Zweck geschlossen.

Was hat sich seit Anfang April verändert? Die Verkaufsfläche wurde von 840 auf jetzt 1060 Quadratmeter erweitert, in den insgesamt sechs Gängen werden künftig rund 1700 Produkte angeboten. Der Markt wurde heller gestaltet, dafür sorgen in erster Linie die bodentiefen Fenster im Eingangsbereich. Hier wurden auch Pfandautomaten aufgestellt, so dass Kunden direkt zu Beginn ihres Einkaufs ihr Pfandgut abgeben können.

Die vergrößerte Backwarenauslage ist künftig mit einem rückgelagerten Backraum versehen, so dass Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite befüllen können. Bei den Parkplätzen wurde darauf geachtet, sie möglichst kundenfreundlich zu gestalten. Auf den extra großen Parkplätzen – 2,70 Meter breit – kann nun bequem aus- und eingeladen werden.

Stärkung für Zentrum von Altenhundem

Tobias Puspas, Bürgermeister der Stadt Lennestadt, freut sich über die Wiedereröffnung: „Der Dienstleistungsort Altenhundem gilt bekanntlich als Mittelzentrum für die Region des östlichen Kreisgebietes. Die Stärkung dieses zentralen Versorgungsbereichs liegt der Stadt Lennestadt im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger natürlich am Herzen.“

„Ein wesentlicher Stützpfeiler unserer Langfriststrategie für unser Hundem-Lenne-Center stellt die Förderung unserer Mieter dar“, freut sich auch Prof. Stephan Becker, Eigentümer der Immobilie, über die Wiedereröffnung. „So verbinden wir mit dieser Erweiterung nicht nur eine weitere signifikante Frequenzsteigerung des Aldi-Marktes sowie des gesamten Hundem-Lenne-Centers, sondern auch weitere positive Effekte für die Frequentierung des Ortszentrums insgesamt.“

