Lennestadt: Arbeit „unter Tage“ in Meggen geht weiter

Lennestadt. Auch 30 Jahre nach der Grubenschließung wird in Meggen weiter „unter Tage“ gearbeitet. Nur die Aufgaben haben sich verändert.

Auf Einladung der GEA Group AG Düsseldorf, heute Eigentümer der früheren Bergbauanlagen in Meggen, besichtigten Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas, Beigeordneter Karsten Schürheck und Klimaschutzmanager Martin Rabe die Anlagen der ehemaligen Grube in Meggen.

Dipl.-Ing. Jochen Hasse, Geschäftsführer der Sachtleben Bergbau Verwaltungsgesellschaft (SBV), die das Gelände heute verwaltet, gab zunächst einen theoretischen Überblick über die vielfältigen Aufgaben des Unternehmens in Lennestadt. Jochen Hasse: „Nach der Schließung der Grube vor 30 Jahren geht es heute vor allem um die Grubenwasserbehandlung, die Wiedernutzbarmachung und Sanierung von ehemaligen Betriebsflächen, die Immobilienverwaltung und die Nachsorge der ehemaligen Erzbergwerke in Meggen und Ramsbeck sowie an anderen Standorten. Je nach Niederschlag fallen in Meggen im Jahr zwischen 1,3 und 2 Millionen Kubikmeter Grubenwasser an. Unsere Aufgabe ist es, diese Mengen so zu filtern, dass sie ohne Umweltschädigungen in die Lenne abgeführt werden können. Und ja, auch wir stellen klimatische Veränderungen fest: im Durchschnitt haben wir tatsächlich weniger Niederschläge pro Jahr und mehr Starkregenereignisse.“

Christian Grineisen (Geologe SBV), Lukas Jungermann (Betriebsleiter SBV), Dr. Michael Neumann (ehemaliger Chef-Geologe SBV), Willi Irmler (Betriebsführer (SBV), Martin Rabe (Klimaschutzmanager), Bürgermeister Tobias Puspas, Beigeordneter Karsten Schürheck, Jochen Hasse (Geschäftsführer SBV). Foto: Stadt Lennestadt

Diesen Eindruck konnte Martin Rabe mit seinen statistischen Auswertungen bestätigen. Zum Abschluss des Vortrages erfolgte nicht ohne Grund zunächst eine kurze Einführung zur Nutzung eines „Atemgeräts zur Selbstrettung“ – denn im zweiten Teil des Besuchs ging es „unter Tage“.

Unter Führung von Betriebsführer Willi Irmler wurde der „Erbstollen“ besichtigt. Zum Teil zu Fuß, zum Teil per Elektrofahrzeug ging es dabei ca. 1,5 Kilometer weit in den Stollen hinein. Neben der Erläuterung der zu erledigen Arbeiten wurde der „Butterstall“ gezeigt, ein Raum, den die unter Tage arbeitenden Bergleute noch heute für die Frühstückspause nutzen.

Wieder an der frischen Luft stellten die GEA-Vertreter das Sedimentationsbecken Hachen, besser bekannt als Hachener Schlammteich, vor. Dort wurde zu Bergbauzeiten das nicht nutzbare, fein aufgemahlene Gestein der Aufbereitung gelagert.

Biotop als Vorzeigeprojekt

Unterhalb dieses, in der Bauweise einer Talsperre angelegten Beckens entsteht gerade ein Vorzeigeprojekt zu Reinigung des herauslaufenden Wassers, ein sogenanntes „Wetland“. Das Wasser wird hier in einer als Biotop angelegten, kaskadenähnlichen Anlage gefiltert. „Die Idee zu diesem Projekt, die erforderlichen Berechnungen und die Ausführung sind hier mit unseren Fachleuten in Meggen erfolgt. Vereinfacht gesagt erfolgt die Reinigung des Wassers nach einem ähnlichen Prinzip wie bei den uns bekannten Naturfreibädern,“ so Geschäftsführer Hasse. Entlang der Anlage verläuft ein beliebter Rundwanderweg. Demnächst wird eine Infotafel auf die Besonderheiten des Projektes aufmerksam machen.

Bürgermeister Puspas zeigte sich am Ende der Führung begeistert: „Es ist beeindruckend, mit welcher Expertise Sie hier vor Ort arbeiten und diese Ewigkeitsaufgabe quasi unbemerkt von der Öffentlichkeit angehen. Herzlichen Dank, dass Sie auch in Zukunft als kompetenter Ansprechpartner in bergbaulichen Fragen für uns in Lennestadt zur Verfügung stehen. Glück auf“.

Zum Hintergrund: Die Sachtleben Bergbau Verwaltungsgesellschaft verwaltet heute als Betriebsgesellschaft das Bergwerkseigentum der GEA Group AG in Düsseldorf als Nachfolger der Metallgesellschaft Frankfurt. GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie angrenzende Branchen.

