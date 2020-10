Lennestadt: Auf Hoher Bracht im Außenbereich investiert

Das Wahrzeichen des Kreises Olpe hat runden Geburtstag. Am Sonntag, 11. Oktober, wird die Hohe Bracht 90 Jahre alt. Seit fast einem Jahr gehören auch Rüdiger Göke und Melanie Schreiner zum attraktiven Ausflugsziel auf dem Berg zwischen Bilstein und Altenhundem dazu. Die beiden Pächter haben eine GmbH gegründet und die Gastronomie wieder auf Vordermann gebracht. Dabei war es unter den Corona-Bedingungen alles andere als einfach. „Wir haben am 11. Dezember 2019 angefangen und mussten am 17. März schon wieder schließen. Am 16. Mai haben wir dann die zweite Eröffnung gemacht. Dann haben wir uns durch die Coronazeit gekämpft. Es war eine schwierige Phase, gerade für ein Unternehmen, das letztes Jahr gegründet worden ist“, sagt Rüdiger Göke im Gespräch mit unserer Redaktion. Und er gibt unumwunden zu: „Einen zweiten Shutdown hätten wir nicht verkraftet.“

Göke ist gelernter Koch, absolvierte dann seinen Hotel-Betriebswirt und übernahm 2006 das Hotel am Flughafen Lippstadt/Paderborn, wo er auch weiterhin neben seinem Engagement auf der Hohen Bracht als Geschäftsführer tätig ist. Melanie Schreiner ist Betriebsleiterin am Flughafen-Hotel.

Die Hohe Bracht war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. „Wir waren von Anfang an begeistert, als wir das Objekt gesehen und kennengelernt haben. Es ist außergewöhnlich mit toller Lage und einem tollen Umfeld. Einfach schön“, schwärmt Rüdiger Göke.

Die Pandemie habe dann für massive Einschnitte gesorgt: „Man musste die Ziele herunterschrauben.“ So war dieses Jahr eine Veranstaltungsreihe zum 90-jährigen Jubiläum der Hohen Bracht im Sommer, unter anderem mit einem Festival im Juni, Konzerten, Kleinkunst, Maifest und Vatertags-Frühschoppen, geplant. Alles fiel ins Wasser.

Viele Stammgäste

Dennoch ist Göke trotz aller Widrigkeiten mit dem ersten knappen Jahr auf der Hohen Bracht zufrieden: „Wir haben das Konzept kleiner gemacht. Aufgrund der besonderen Lage und des Zuspruchs und vieler Stammgäste aus dem Umfeld haben sich unsere Erwartungen aber erfüllt.“

Der Pächter der Hohen Bracht setzt in der Coronazeit vor allem auf den Außenbereich: „Wir haben dort zusätzlich investiert. Wir haben eine Selbstbedienungseinheit gebaut mit Zapfanlage und Kaffeemaschine und die komplette Ausgabe nach außen verlegt. Das wird sehr gut angenommen. Durch die großzügige Fläche funktioniert das gut. So können wir auch die auferlegten Dinge wie Abstand gut umsetzen.“ Zudem habe man draußen gerade Zelte aufgebaut. Hier sollen die Gäste im Herbst und in den Wintermonaten zusätzlichen Platz haben. Geplant ist auch ein kleiner Weihnachtsmarkt. Geöffnet hat die Gastronomie an der Hohen Bracht mittwochs bis sonntags ab 12 Uhr. „Alles wird frisch und lecker gekocht“, betont Göke. Durch die Abstandsregelungen habe man die Kapazitäten fast halbieren müssen: „Wir haben aber noch ausreichend Plätze.“

Bayrische Wochen

Statt der großem Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer hat sich der Gastronom eine Alternative einfallen lassen. Am Sonntag, 11. Oktober, beginnen auf der Hohen Bracht die Bayrischen Wochen: „Natürlich alles mit Abstand. Das Restaurant ist außen geöffnet. Es gibt ein kulinarisches bayrisches Angebot. Blaskapelle, Tanz und Frühschoppen müssen natürlich ausfallen.“

Im Obergeschoss des Aussichtsturms gibt es zudem einen Saal. „Hochzeiten sind im Haus sehr beliebt. Gerade auch jetzt am 10. 10. 2020. Außerdem finden dort Empfänge, Tagungen und Geburtstage statt. Alles auf Abstand.“

Die Pläne für die großen Events sind erst einmal in der Schublade verschwunden. „Das Oktoberfest haben wir kurzfristig gesetzt. Man muss jetzt sehen, wie man weiter agieren kann. Alles kann sich ändern, wenn die Fallzahlen wieder hoch gehen. Im Moment ist keine langfristige Planung möglich“, sagt Rüdiger Göke.