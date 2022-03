Lennestadt: Auto abgebremst: 23-Jähriger merkt das zu spät

Lennestadt. Ein 55-Jähriger musste verkehrsbedingt seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Das merkt der 23-Jährige hinter ihm zu spät – und fährt auf.

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstag (5. März) gegen 15:20 Uhr auf der B 517 in Höhe der Rettungswache in Altenhundem ereignet. Hier befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Fahrtrichtung Kirchhundem. Ihm folgte ein 23-Jähriger mit seinem Pkw. Der 55-Jährige musste verkehrsbedingt seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen.

Dies realisierte der 23-Jährige zu spät. Er bremste zwar noch, fuhr aber auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 54-jährige Beifahrerin des 55-Jährigen verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär verlieb. Es entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

