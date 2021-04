Lennestadt: Auto überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt

Lennestadt. Auf der B 55 zwischen Olpe und Lennestadt ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in den Graben geraten. Das Fahrzeug überschlug sich.

Eine Verletzte und ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Unfalls auf der B 55 zwischen Olpe und Lennestadt am Donnerstag. Eine 57-Jährige kam auf dem Weg von Oberveischede in Richtung Kirchveischede gegen 16.25 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls mit ihrem Wagen von der Straße ab, berichtet die Polizei Olpe.

Sie war über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben gefahren, so dass sich das Auto überschlug. Der Wagen kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

