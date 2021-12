Lennestadt: Baustelle auf der B236 geht in Winterpause

Grevenbrück/Maumke. Die Baustelle auf der B236 wird winterfest gemacht. Das heißt: Der Verkehr läuft nur mit verminderter Geschwindigkeit.

Die Baustelle auf der B236 zwischen Maumke und Grevenbrück geht am Freitag (17. Dezember) in die Winterpause - das bedeutet, dass die Baustelle winterfest gemacht und für den Verkehr mit verminderter Geschwindigkeit freigegeben wird. In dieser Woche erfolgen im aktuellen Bauabschnitt zwischen Germaniahütte und dem Bahnübergang vor Grevenbrück noch Angleichungsarbeiten an den Banketten und Zufahrten.

Im Frühjahr geht es weiter

Sobald die Witterung es im Frühjahr 2022 zulässt, werden die Arbeiten wieder aufgenommen und die noch fehlende Deckschicht im aktuellen Bauabschnitt eingebaut. Anschließend werden noch zwei Bauabschnitte der Gesamtmaßnahme umgesetzt – der Bereich vom Bahnübergang bis zum Ortseingang Grevenbrück, und der Abschnitt in Maumke im Bereich von ca. Am Rott bis zur Agathastraße.

