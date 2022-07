Lennestadt: Betriebsstoffe aus Lkw laufen aus - B55 umfahren

B55 in Trockenbrück in Höhe der Firma Westmark ist aktuell gesperrt.

Lennestadt. Auf der B55 in Trockenbrück in Höhe der Firma Westmark kommt es aktuell in beide Richtungen zu Verkehrsbehinderungen. Betriebsstoffe laufen aus.

Auf der B55 in Trockenbrück in Höhe der Firma Westmark kommt es aktuell in beide Richtungen zu Verkehrsbehinderungen. Das meldet die Leitstelle der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Grund dafür sind auslaufende Betriebsstoffe aus einem Lkw. „Wir versuchen, den Verkehr wechselseitig über den Gehweg zu führen“, erklärt die Leitstelle.

Wir berichten weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe