Lennestadt: Betrüger überrumpeln Seniorin an Wohnungstür

Ein Betrügerpärchen hat eine Seniorin in Lennestadt an der Haustür überrumpelt und 100 Euro erbeutet. Sie klingelten am Dienstag an der Straße Auf der Ennest in Altenhundem an der Wohnungstür und betraten ohne weitere Nachfragen die Wohnung, berichtet die Polizei.

Sie legten der Frau einen Zettel für Spenden an Kinder auf den Tisch und forderten sie auf, eine Geldsumme zu spenden. Um die Unterschrift zu vergleichen, nahm die Tatverdächtige die Geldbörse der Geschädigten aus deren Hand und öffnete sie. Zeitgleich hatte sich der Begleiter der Tatverdächtigen in der Wohnung umgeschaut. Nachdem das Pärchen die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Verlust von 100 Euro aus ihrem Portemonnaie.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 30 und 35 Jahre alt und zweischn 1,60 und 1,75 Meter groß sein. Sie wirkten südosteuropäisch. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Das dreiste Auftreten des Pärchens sei, bundesweit betrachtet, kein Einzelfall, warnt die Polizei. Beim Öffnen der Haus- oder Wohnungstür betreten die Täter forsch die Wohnung, ohne dass die Betroffenen eine Möglichkeit haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Die Polizei empfiehlt Haus- oder Wohnungstüren mit Kastenschlössern mit Sperrbügeln zu versehen, so dass Unbekannte erst gar nicht in die Wohnung gelangen.

