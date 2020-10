Lennestadt: Bewährungsstrafe für wuchtigen Tritt ins Gesicht

Mit dem Abpfiff des Spiels Vatanspor Meggen gegen Kirchveischede/Bonzel beim Fußball-Hallen-Stadtpokal am 13. Januar 2019 in der Sporthalle „Auf’m Ohl“ in Meggen war noch nicht Schluss. Die damaligen Tumulte hatten jetzt ein zweites Nachspiel vor Gericht. Nachdem bereits der Vatanspor-Torwart am 20. August wegen einer Würgeattacke an einem Kirchveischeder Spieler zu 2400 Euro Geldstrafe verurteilt worden war, drückte am Dienstag ein weiterer Vatanspor-Spieler wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung die Anklagebank im Lennestädter Gericht. Sein Opfer: der damalige Turnierleiter.

Grund für den Zoff soll ein nicht geahndetes Nachtreten in dem Spiel an einem Vatanspor-Kicker gewesen sein. Laut Anklage stürmte der 34-Jährige in die Kirchveischeder Kabine. „Der Turnierleiter versuchte, die Situation zu befrieden. Der Angeklagte stieg auf eine Umkleidebank und trat ihn mit dem Schuh ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine HWS-Distorsion und eine Gehirnerschütterung“, so Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum in der Anklage. Zudem wurde die 250 Euro teure Brille des Turnierleiters durch den Tritt zerstört.

Der Angeklagte wollte vor Gericht von einem gezielten Tritt jedoch nichts wissen: „Ich wollte unseren Torwart da raus holen. Als ich auf die Bank gestiegen war, sah ich vor mir jemanden mit einer Wasserflasche. Die habe ich aus Reflex gepackt und habe ihn dabei mit dem Fuß getroffen. Ich wollte keinen verletzten.“ Die Olper Kreisspruchkammer habe den 34-Jährigen am Montagabend zu drei Jahren Sperre verurteilt, so Anwalt Klaus Söbke, der den Geschädigten als Nebenkläger vertritt: „Das ist im Erwachsenen-Bereich Rekord.“ Zudem hatte Vatanspor den Spieler nach dem Vorfall aus dem Verein ausgeschlossen.

Drei Tage Krankenhaus

Der Turnierleiter (36) aus Attendorn bestätigte die Vorwürfe. Plötzlich sei die Kabinentür aufgeknallt. Der Angeklagte sei auf die Bank gesprungen und habe wild gestikuliert: „Ich habe ihm gesagt, dass ich von der Turnierleitung bin. Da sagte er: Das ist mir scheißegal, wer du bist. Dann hat er mich frontal mit der Sohle ins Gesicht getreten. Meine Brille ging kaputt. Ich bin nach hinten mit dem Kopf an die Wand geknallt und zu Boden gegangen. Ich hatte Schmerzen am Hinterkopf und Nacken, mir war übel. Es wurde immer schlimmer.“ Der Turnierleiter wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er drei Tage stationär blieb. „Ich entschuldige mich bei ihm von Herzen. Ich bin kein Stresstyp“, sagte der Angeklagte.

Ein Spieler (29) von Kirchveischede/Bonzel bestätigte den gezielten Tritt. „Der Angeklagte sprang auf die Bank. Ich sah das Aggressionspotential in seinem Gesicht. Er machte Schattenboxen. Dann habe ich gesehen, wie er ihn mit der vollen Sohle ins Gesicht getreten hat. Er war benommen. Das war wie ein Knockout.“

Die Tat sei äußerst gefährlich gewesen, betonte Staatsanwalt Scharfenbaum: „Es war ein enormes Gefährdungspotential. Es hat schon weniger Gewalteinwirkungen gegeben, die zu schlimmeren Folgen geführt haben, bis zum Tod. Es war nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass es so glimpflich ausgegangen ist.“ Scharfenbaum plädierte für eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung und 2000 Euro Schadenswiedergutmachung. Der Vorfall liege schon länger zurück und der Angeklagte sei bisher nicht vorbestraft: „Mit der Entschuldigung haben Sie sich gerettet.“ Es gehe darum, die sportliche Fairness zu schützen: „Es muss ein Signal sein, dass wir nicht gewillt sind, Gewalt zu akzeptieren.“

Brutales Vorgehen

Nebenklage-Vertreter Söbke sprach von einer brutalen Vorgehensweise und schloss sich dem Staatsanwalt an. Verteidiger Marcel Tomczak plädierte für einen minderschweren Fall und maximal sechs Monate zur Bewährung: „Es war nur eine fahrlässige Körperverletzung. Er wollte ihn nicht absichtlich treffen.“

Richter Stephan Schmelzer ging von einem gezielten Tritt aus und verurteilte den 34-Jährigen zu 15 Monaten zur Bewährung. Von einer Geldauflage sah er ab, da er dies dem Zivilverfahren überlassen wolle. „Es geht hier auch um Gesichtspunkte der Generalprävention. Die Tat ist während eines Turniers passiert, das hat große Wellen geschlagen“, so der Richter, der in Richtung des Angeklagten betonte: „Wenn Sie noch mal straffällig werden, rücken Sie ein.“