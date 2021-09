Lennestadt: Blauer Holzlaster nach Unfall auf B 517 gesucht

Lennestadt. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist in Lennestadt gegen den Anhänger eines Holzlasters gefahren. Jetzt wird der Fahrer des Lkw gesucht.

Nach einem Unfall in Lennestadt sucht die Polizei den Fahrer eines blaulackierten Holztransporters. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin übersah den Lkw, als sie am Mittwoch gegen 11.55 Uhr von einem Tankstellengelände in Altenhundem nach links in Richtung Kirchhundem abbiegen wollte. Mit ihrem Auto fuhr sie gegen hinteren Reifen des Anhängers, so dass an ihrem Wagen ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter.

Hinweise an die Polizei in Olpe unter der Tel. 02761/9269-0.

