Lennestadt: Blitzeinbruch in Tankstelle - Scheibe zerstört

Unbekannte sind an Weihnachten in eine Tankstelle in Lennestadt-Meggen eingebrochen.

Lennestadt. Nur zwei Minuten brauchten Unbekannte, um in eine Tankstelle in Lennestadt-Meggen einzubrechen und Zigaretten zu stehlen. Der Schaden ist groß.

Nicht länger als zwei Minuten brauchten unbekannte Täter, um in die Oil-Tankstelle in Lennestadt-Meggen einzubrechen. Am frühen Morgen des ersten Weihnachtstags schlugen sie mit einem Vorschlaghammer eine Scheibe des Verkaufsraumes ein, begaben sich ins Innere der Tankstelle und entwendeten Zigaretten in noch unbekannter Anzahl. Das berichtet die Polizei Olpe.

Anschließend flüchteten sie mit einem silberfarbenen Audi A3 mit Kölner Kennzeichen. Aufmerksame Anwohner beobachteten das gesamte Geschehen und riefen umgehend die Polizei. Die Täter konnten aber nicht mehr gefasst werden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei Olpe bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 02761/9269-0 zu melden.