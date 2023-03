Lennestadt blüht: Frühlingsmarkt und Verkaufsoffener Sonntag

Altenhundem. Zum Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag blüht die Lennestädter City auf. 2500 frische Blumen wurden gepflanzt.

Große Events erfordern besondere Taten. So hat sich Initiative „Wir für Altenhundem“ und der Aktionsring Altenhundem, IG des Einzelhandels in der City, mit über 50 Helfern mächtig ins Zeug gelegt und den Ortskern vom Müll der Wegwerfgesellschaft befreit. Zudem wurden mit dem Bauhof der Stadt Lennestadt und Bürgermeister Tobias Puspas insgesamt 2500, von Blumen Kremer gesponserte, Garten-Stiefmütterchen im Ortskern gepflanzt. Der Zeitpunkt war wohl gewählt. Kurt Kremer (Blumen Kremer): „Am Wochenende ist Frühlingsmarkt in Altenhundem. Dazu findet das Kreismusikfest des Musikvereins Langenei hier im Ort statt. Wir erwarten mehrere tausend Gäste an den drei Tagen. Jetzt sorgen wir dafür, dass Altenhundem aufblüht.“

Frühlingsmarkt in der City

Beim Frühlingsmarkt am Sonntag, 2. April, erwartet die Besucher viele Verkaufs- und Infostände im Zentrum, die Süßes bis Deftiges, dazu u. a, auch Frühlings-Deko und mehr anbieten. Auf die kleinen Besucher warten Rutsche, Kinderschminken, Karussell und vieles mehr.

Autofans kommen ebenfalls auf ihre Kosten, wenn vier Autohäuser neue Automobile vom Cabrio bis zum Wohnmobil präsentieren. Ebenfalls dabei sind die Alt-Ford-Freunde Hagen mit ihren Oldtimern.

Für Modebewusste gibt es zwei Modenschauen auf dem Marktplatz (13.30 und 16 Uhr), hier präsentieren lokale Modehäuser die neuen, bunten Sommertrends, dazu ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

